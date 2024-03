“Voglio vincere 300mila euro”, ma torna a casa a mani vuote: che spreco ad Affari Tuoi Chi troppo vuole, nulla stringe: Olimpia parte con l’obiettivo di vincere 300mila euro ma avrebbe fatto meglio ad accettare le generose offerte del Dottore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di Affari Tuoi di sabato 9 marzo vede partecipare Olimpia da Roma accompagnata dalla mamma. Ragazza ruspante e colorita, conquista subito due pacchi blu e il favore del pubblico con la sua simpatia. Il problema è che la puntata appare l'esemplificazione del "chi troppo vuole, nulla stringe". Olimpia dichiara subito di essere venuta per puntare ai 300mila euro e sembra che sia in palla quando come prima offerta il Dottore parte da 43mila euro. La madre di Olimpia rivela che sarebbe già andata a casa ma Olimpia resiste: "Siamo qui per giocare". Come si dice? È sempre giusto ascoltare le madri.

La partita di Olimpia

Il Dottore inizia offrendo 43mila euro, la madre di Olimpia rivela che sarebbe già andata a casa ma Olimpia resiste: "Siamo qui per giocare". Ma nel secondo turno di chiamate, sfumano i 200mila e i 50mila euro. Il Dottore a questo punto offre un cambio pacco, lasciando il 14 e prendendo il 3. Il numero ha un significato, molto più importante rispetto al 14 che ha lasciato. Dei tre pacchi da aprire, scopre subito il suo vecchio pacco e ha fatto bene perché all'interno c'erano solo 20 euro. Da questo momento in poi, la partita procede con un crescendo in favore di Olimpia, sempre più convinta di avere il pacco da 300mila euro. Ma proprio sul finale, tutto cambia perché proprio Olimpia decide di cambiare il pacco da chiamare all'ultimo istante. Amadeus avvisa la ragazza: "Non mi piace chi cambia idea all'ultimo momento". E infatti l'ultimo pacco rivela i 300mila euro. Questo manda Olimpia e la madre direttamente alla regione fortunata.

Il finale deludente con la regione fortunata

La regione fortunata non porta nulla di buono alla concorrente da Roma che ha la madre campana e una seconda casa a Gubbio, in Umbria. Le due ragionano proprio su queste tre regioni ma alla fine Olimpia decide di chiamare la Lombardia per un valore complessivo di centomila euro. La regione fortunata non è la Lombardia e allora Amadeus decide di escludere, per un valore di 50mila euro, proprio le regioni ‘affettive' delle due concorrenti più altre regioni. Alla fine, Olimpia sceglierà la Calabria ma non riesce a portare a casa nulla perché la regione fortunata è la Toscana.