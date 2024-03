Affari Tuoi, la storia d’amore di Emilia e Ignazio: “Sui social sembrava alta 2 metri, dal vivo era in miniatura” Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 27 marzo ha giocato Emilia, concorrente della Campania, accompagnata dal fidanzato Ignazio. La coppia si è portata a casa 41mila euro, accettando l’offerta del dottore Pasquale Romano. Nel loro pacco c’erano 300mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 27 marzo, ha giocato Emilia da Pollena Trocchia in provincia di Napoli con il pacco numero 12, che poi ha cambiato con il pacco numero 6. La concorrente della Campania ha avuto modo di giocare dopo 21 puntate e si è fatta accompagnare dal fidanzato Ignazio. La coppia ha vinto 41mila euro, accettando l'offerta del dottore Pasquale Romano. Peccato che la concorrente della Campania avesse fatto una partita strepitosa, riuscendo con un cambio ad accaparrarsi il pacco da 300mila euro.

Chi è Emilia, la storia della concorrente della Campania e del fidanzato Ignazio

Emilia e Ignazio sono fidanzati da sei anni. Amadeus non ha potuto fare a meno di notare la considerevole altezza di Ignazio, definendolo "un ragazzone". Ed Emilia di rimando: "Li trovo tutti così". Mentre il fidanzato già si chiedeva se fosse intenzionata a trovarne altri dopo di lui, la concorrente della Campania ha spiegato: "No, nel senso che essendo io bassa è più semplice trovarli alti. Però ora ci siamo fermati, va bene così, altezza massima". E, in effetti, Ignazio è alto 194 cm. Il loro è un amore a distanza. Ignazio è un funzionario pubblico a Napoli, mentre Emilia lavora a Ravenna. La concorrente ha spiegato: "Io sono un funzionario all'agenzia delle dogane di Ravenna. Ci vediamo nei weekend. Il posto è fisso, noi siamo mobili". I due hanno anche raccontato con un pizzico di ironia come è nata la loro storia d'amore. Ignazio ha fatto sapere:

L'ho conosciuta sui social, mi ha dato un palo. Approccio fallito. Due mesi di approccio sui social. Ho desistito per altri quattro mesi e il caso ha voluto che la incontrassi al banco davanti a me all'università. Me la sono trovata in miniatura, dalle foto sembrava alta due metri. Era seduta, si è alzata e aveva la stessa altezza.

Emilia è stata al gioco: "Quando mi ha visto ha detto ‘Questo è tutto? Dov'è il resto?‘". La concorrente, poi, ha anche svelato cosa avrebbe fatto con la vincita: "Una parte la darei ai miei tre fratelli per dare loro un inizio. Ho un fratello più grande e due gemelli più piccoli. Una parte la impieghiamo noi per cercare casa". Ignazio ha ironizzato: "Giusto se dovesse avanzare qualcosina".

Affari tuoi, Emilia ha vinto 41mila euro: nel suo pacco ce n'erano 300mila

La partita ha avuto inizio in salita. Emilia ha aperto i pacchi con 100mila euro, 200mila euro, 200 euro, 0 euro, 75 euro e 15mila euro. Il dottore Pasquale Romano ha offerto il cambio, la coppia ha rifiutato e ha chiamato altri tre pacchi nei quali c'erano: 50 euro, 20 euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto 21mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Emilia ha chiamato altri tre pacchi. Ha iniziato aprendo quello da 10 euro, poi ha raccontato un aneddoto sul pacco 20:

Ho fatto un sogno la sera prima che giocasse la Sardegna, Gabriella. Avevo un numero. Era un rosso. Però non mi fido, sono diffidente. Quel numero è ancora in gioco. Lo tengo lì a riposo, poi vediamo se dobbiamo risvegliarlo o meno.

Quel pacco era il numero 20 e conteneva 500 euro. Poi ha chiamato l'ultimo dei tre pacchi, dicendo alla pacchista: "Dammi un euro". Nel pacco c'era proprio un euro. Sbalordito Amadeus: "Sogna un numero, capisce che non deve fidarsi e lo chiama. E aveva ragione. Dice ‘Dammi un euro' e c'era un euro. Hai capito che fidanzata che hai?" Ignazio ha annuito: "Le sa tutte". Il dottore ha offerto 34mila euro, ma Emilia ha rifiutato l'offerta. La coppia ha chiamato un pacco da 10mila euro. Stavolta, il dottore ha proposto il cambio. Emilia ha accettato. Ignazio non ha voluto suggerirle il numero con cui cambiare e Emilia ha fatto da sola: "Sono artefice del mio destino. Cambio il pacco 12 con il pacco 6". Poi ha continuato il suo percorso e ha chiamato i 75mila euro e i 50mila euro. Il dottore ha offerto 31mila euro. La concorrente ha replicato: "Ho una voce dentro che mi dice che è un'opportunità che capita una sola volta, rifiuto l'offerta e vado avanti". Emilia ha chiamato il pacco numero 12, quello che prima era il suo: dentro c'erano 5 euro. Il dottore, allora, ha offerto 41mila euro. La concorrente della Campania ha commentato:

Io sono convinta che i 300mila non siano qua. Sono andata avanti a mosca cieca, più si riducono i pacchi, più mi convinco che i 300mila euro non sono qui. Ho sacrificato i miei numeri per lasciare il numero di Ignazio. Sono una persona concreta, è normale che 41mila euro pesino. Chi li ha mai visti? Accetto l'offerta e ringrazio il dottore.

Ignazio ha spiegato che Emilia dà il giusto valore ai soldi: "Ha fatto tanti sacrifici. Prima che venissimo qua, mi ha detto: ‘Per me anche 2000 euro sono tanti, così il mio conto vede quattro cifre'. Io non mi sento di darle un consiglio, non voglio influenzarla sapendo quanto valore dà anche a 2000 euro". Però poi ha aggiunto: "41mila euro è una bella offerta, 300mila non capitano mai più. Avrei chiuso gli occhi, ma con coraggio avrei pensato: ‘Rischiamo tutto per tutto'". E aveva ragione, nel pacco numero 6 c'erano 300mila euro. Entrambi sono apparsi visibilmente delusi, Emilia si è limitata a commentare: "41mila euro, meglio di nulla".