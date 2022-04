Vladimir Luxuria punzecchia Floriana: “Sei un castoro, una rosicona”, la naufraga non la prende bene Floriana Secondi è la protagonista della prima parte della puntata dell’Isola dei Famosi, dove non mancano i primi battibecchi. Protagonista insieme all’ex gieffina è Vladimir Luxuria, ma la naufraga non sembra aver preso bene lo sfottò dell’opinionista.

La puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 11 aprile inizia in maniera a dir poco scoppiettante, con la protagonista dei reality per eccellenza: Floriana Secondi. L'ex gieffina non ha preso sportivamente il fatto di essere stata nominata e aveva già espresso nei giorni scorsi il desiderio di abbandonare il gioco, per cui in puntata Ilary Blasi ha provato a chiederle le motivazioni di questa reazione così accesa, ma tra una spiegazione e l'altra non sono mancati i battibecchi pungenti in diretta tv. Ovviamente a lanciare la prima freccia è stata Vladimir Luxuria che ha stuzzicato la concorrente, dicendole in poche parole, di essere una "rosicona".

La spiegazione di Floriana Secondi

"Grazie Ilary che mi dai diritto di replica, perché io volevo chiarire che non ce l'avevo con il gruppo" inizia così l'ammenda di Floriana Secondi che prova a spiegare alla conduttrice del reality il perché di una reazione per alcuni così spropositata dopo la nomination da parte di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Il discorso, poi, continua:

Il fatto è che non è un programma ripreso 24 ore su 24, quindi quello che viene montato sono dei pezzetti, sembra che io dica delle cose, non si capisce il senso pieno del mio discorso, sembro pazza, ma non è così, le cose sono andate diversamente, io l'ho detto anche a Clemente, ma non ce l'avevo con tutti.

La conduttrice, però, non sembra essere convinta da questa spiegazione e quindi le chiede: "Beh Floriana però ci sono i daytime di tre ore, quindi, c'è del materiale, te la sei presa per la nomination?". La naufraga, quindi, continua: "Certo ci sono rimasta male, perché con Alessandro ero molto amica, ma non ce l'avevo con tutti ero nervosa perché io volevo fare un'altra Isola, sono abituata ad altri reality".

Lo scontro con Vladimir Luxuria

Interviene Vladimir Luxuria a gamba tesa nella discussione e stuzzicando Floriana le dice: "La verità è che sei un castoro, una rosicona". L'ex gieffina non la prende molto bene e infatti attacca l'opinionista: "No Vladimir non stai capendo, ma che mi stai dando del castoro? Dell'animale a me? Non mi sembra giusto, ma che stai dicendo?". Luxuria non si fa scoraggiare e continua ancora, chiedendo alla diretta interessata: "Perdonami, ma tu prima di venire l'avevi mai vista l'Isola dei Famosi". La risposta è piuttosto spiazzante, perché Floriana ammette di non aver mai visto il reality: "Ah ecco, non sapevi che c'erano le nomination" chiude l'opinionista.

L'arrivo del compagno di Floriana

Ilary Blasi decide di chiamare in confessionale Floriana, per poterle parlare in disparte e a confortarla appareAngelo, il suo compagno che alla conduttrice rivela: "Floriana ha sempre detto le cose in faccia, è sempre stata molto grintosa, ma la vedo nervosa qui all'Isola". Parlando con la sua compagna, Angelo cerca di infonderle speranza: "Lo sai io cosa ti dico sempre, di volare in alto, fai vedere a tutti chi sei". La naufraga piuttosto nervosa e stranamente ammutolita, chiede di suo figlio Domiziano e poi si lascia andare ad un commento: "Sono contenta di vederti" dice al suo Angelo.