Floriana Secondi furiosa all’Isola: “Non voglio stare in mezzo a questi infami, me ne vado” All’Isola dei famosi 2022 esplode la rabbia di Floriana Secondi. La naufraga non ha preso bene la nomination ricevuta da Carmen Di Pietro, che l’ha spedita dritta al televoto.

All'Isola dei famosi 2022, Floriana Secondi non ha preso bene la nomination ricevuta da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni. Furiosa, si è sfogata scagliandosi contro i naufraghi che reputa degli "infami": "Gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso".

Perché Carmen Di Pietro ha nominato Floriana Secondi

Carmen Di Pietro è riuscita a vincere la prova leader e quindi a sfuggire alla consueta vagonata di nomination. Nella puntata trasmessa giovedì 7 aprile, è spettato a lei nominare una coppia da mandare in nomination. La showgirl ha fatto il nome di Clemente Russo, che in un'occasione avrebbe sostenuto che le persone deboli non possano stare sull'Isola, presumibilmente con riferimento ai concorrenti più adulti come lei e Lory Del Santo. Clemente Russo fa coppia con Floriana Secondi e, di conseguenza, anche Floriana è andata dritta al televoto, di cui conosceremo il verdetto l'11 aprile.

La rabbia di Floriana Secondi

Floriana Secondi ha reagito malissimo alla nomination ricevuta. Estefania Bernal lo ha fatto sapere a Carmen Di Pietro: "Floriana se l'è presa, ma non se la deve prendere è un gioco. Prima o poi andremo tutti in nomination. Se a te non è piaciuto un commento di Clemente, ci sta fare la nomination". Carmen Di Pietro, allora, le ha spiegato: "Se Clemente sta in coppia con Floriana, non è colpa mia. Io non ho niente contro di lei. Bisogna accettare le regole del gioco". Intanto Floriana si è sfogata:

"In questi quattro giorni mi metto a prendere il sole, ve lo posso giurare. Io in mezzo agli infami non ci voglio stare, voglio andare a casa. Non vedo l'ora. Tanto io ho da fare. La pubblicità che mi sono fatta, mi basta".

Estefania Bernal ha provato a placarla, assicurandole che la nomination di Carmen non fosse contro di lei, ma indirizzata a Clemente. Floriana, tuttavia, le ha risposto con durezza:

"Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare gli affari tuoi. Vai, per favore. Fammi la cortesia. Stai facendo pure tu la populista, poi mi stai antipatica pure te. Populista significa che fai i discorsi di convenienza che piacciono a tutti. Vai. Non ti ho chiesto niente, puoi andare grazie".

Edoardo Tavassi, notando il malumore, ha consigliato a Floriana: "Conta fino a dieci. Sei impulsiva". Ma Secondi ha tagliato corto: