Vladimir Luxuria pronta alla conduzione dell'Isola dei Famosi: "Vi spiego perché mi hanno scelta" La prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi è lunedì 8 aprile. Vladmir Luxuria è già pronta alla conduzione e ha spiegato in un'intervista i motivi per cui ritiene abbiano scelto lei per questo ruolo.

A cura di Ilaria Costabile

Vladmir Luxuria è pronta alla conduzione dell'Isola dei Famosi, la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 8 aprile. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice ha raccontato i preparativi messi in atto per questa nuova avventura e, poi, ha raccontato anche il perché la scelta sia ricaduta proprio su di lei, rivoluzionando l'assetto del programma.

Vladimir Luxuria spiega perché hanno scelto lei

"Sono entusiasta, non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà" dice la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi che prende il testimone direttamente da Ilary Blasi, che aveva affiancato nella scorsa edizione come opinionista. Se le si chiede, però, il motivo per cui ai piani alti dell'azienda avrebbero scelto proprio lei, affidandole la sua prima serata, Luxuria risponde:

Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni. All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata.

I naufraghi saranno al centro del racconto

Un'Isola tutta da scoprire, quindi, che vedrà non solo l'exploit di Luxuria alla conduzione, ma al suo fianco ad accompagnarla tra le spiagge hondurene ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese, che indagheranno a fondo nelle dinamiche dei naufraghi. Quest'ultimi saranno gestiti da una prontissima Elenoire Casalegno, ma a dire il vero la presentatrice del reality ha in mente qualcosa di nuovo e che le sta particolarmente a cuore

Sono già al lavoro da tempo, sto parlando con i naufraghi, faccio riunioni con gli autori. Voglio far capire a chi guarderà che io so tutto. Mi piacerebbe usare “L’isola” per parlare delle storie dei naufraghi, che sono tutte molto interessanti”.