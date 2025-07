Vacanze come a Temptation Island: quanto costa soggiornare nel resort scelto per il programma

Andare in vacanza nel resort che ospita le registrazioni dell’attuale stagione di Temptation Island non è un sogno irrealizzabile. I prezzi, variabili a seconda del periodo, non sono infatti ostinatamente fuori portata. Parliamo del Calalandrusa Beach Resort, il villaggio che fa da cornice alle storie dei protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Acqua cristallina, spiagge immacolate, palme, pineta, ombrelloni e diverse splendide piscine: sono questi alcuni degli elementi che hanno reso il Calalandrusa Beach Resort la location perfetta per fare da cornice alle storie dei protagonisti di Temptation Island.

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia ha rotto con la tradizione della Sardegna e, dopo la vendita dell’Is Morus Relais, si è trasferito in Calabria. Una location nuova, ma non meno lussuosa della precedente, quella che ospita coppie e single tra un falò di confronto e l’altro.

Ma quanto costa soggiornare nel resort che ospita il programma? Non pochissimo, certo, ma nemmeno cifre proibitive.

Leggi anche Sonia Mattalia incinta di Alessio Loparco? Cosa sappiamo sulla presunta gravidanza a Temptation Island

Una settimana in coppia costa in media 2000 euro

Il sito del villaggio scelto per l’edizione 2025 di Temptation Island offre una panoramica su prezzi e servizi. Per conoscere nel dettaglio i preventivi pensati per i vacanzieri, è necessario compilare un apposito form.

I costi variano in base al periodo, alla stagione e alla tipologia di camera scelta, ma in media una notte arriva a costare circa 140 euro a persona. Per una coppia, il totale per una settimana si aggira intorno ai 2000 euro: una cifra importante ma tutto sommato accessibile.

Perché Temptation Island non va più in onda dall’Is Morus Relais

Produzione e set di Temptation Island sono stati costretti a trasferirsi a partire da quest’anno, dopo che i proprietari dell’Is Morus Relais – lo storico resort sardo che aveva ospitato il reality fin dalle prime edizioni – hanno deciso di vendere la struttura.

Per garantire un servizio efficiente e adatto alle esigenze delle riprese, il team del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si è messo alla ricerca di una nuova location, individuata per la prima volta in Calabria.

L’unico cambiamento evidente? È sparito il celebre “pinnettu”È sparito il celebre “pinnettu” del resort sardo. Al suo posto, ora c’è un “capanno” che ne replica le funzioni.