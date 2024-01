“Tu sei femmina, abbi pazienza, ma preferisco i maschi”, nonna Giuseppina con gli attori di Terra Amara A C’è posta per te, la drammatica storia di Giuseppina che ha perso il marito ma che si risolleva con la sorpresa delle nipoti: gli attori di Terra Amara. Il siparietto: “Li vedo tutti i giorni, sono bellissimi”. Poi a Melike: “Tu sei femmina, abbi pazienza, ma preferisco i maschi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima storia di C'è posta per te 2024 riguarda la signora Giuseppina, chiamata dalle due nipoti – Adriana e Giosevita – dopo la scomparsa di suo marito. Per Giuseppina, ci sarà una sorpresa, ovvero gli attori della soap turca del momento "Terra Amara". "Vogliamo prenderci cura della nonna, che però non vuole essere un peso", dicono le due nipoti a Maria De Filippi. Accanto ad Adriana e Giosevita ci sono Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş, protagonisti della soap turca. Questa famiglia arriva, come spesso accade, dalla provincia di Napoli, Qualiano per la precisione. Una consuetudine che non cambia neanche quest'anno, quella di scegliere personaggi del sud e in particolare di Napoli e provincia.

Le parole delle nipoti

Adriana prende la parola e rivela a nonna Giuseppina di non essersi occupata di lei dopo la morte del nonno:

È stato un evento traumatico per tutta la nostra famiglia e lo è stato per te che hai perso il tuo riferimento, il compagno di una vita e la persona con la quale hai condiviso tutta la tua vita. Io mi sono chiusa in me stessa, senza occuparmi di te. Mi sono chiusa in maniera egoistica. Avrei voluto starti più vicino, come tu meriti perché sei speciale.

Giosevita, tra le due, è la più timida:

Leggi anche Gli ascolti tv di domenica 10 dicembre: chi ha vinto tra Il metodo Fenoglio e Terra Amara

Tu lo sai che tra le due io sono la più timida e la più emotiva, ma stasera vorrei dimostrarti tutto l'amore che provo nei tuoi confronti. Sono pronta a sostenerti e a restituire tutto l'amore che hai dato a noi.

La reazione della nonna

Quando Giuseppina riceve la sorpresa di conoscere gli attori Murat Ünalmis, Melike İpek Yalova e Uğur Güneş ha una simpatica reazione: "Io li vedo tutti i giorni, sono bellissimi". Poi scherza con Melike: "Tu sei femmina, abbi pazienza, ma io preferisco i maschi". Gli attori le offrono un soggiorno in Turchia: "Vado dove stanno loro".