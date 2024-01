Canale 5 corre ai ripari, contro il ritorno di Doc cala l’asso Terra Amara Cambio di programmazione per l’11 gennaio gennaio in prima serata. Su Rai1 partirà Doc – Nelle tue mani e Mediaset raddoppia l’appuntamento con Terra Amara, spostando la Juventus-Frosinone su Italia1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

La fine delle vacanze natalizie coincide con il ritorno di un importante titolo di fiction per Rai1, che dall'11 gennaio accoglie la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero che è stata un vero e proprio caso televisivo degli ultimi anni, capace di registrare ascolti record su Rai1.

Proprio per contrastare questi ascolti, Canale 5 ha deciso di non stare a guardare e nelle ultime ore è emerso un cambio di programmazione dell'emittente che, per affrontare la serie di Rai1 raddoppierà l'appuntamento con Terra Amara. Come scrive Davidemaggio.it, giovedì 11 gennaio 2024 Canale 5 manderà in onda proprio la serie turca, che quindi raddoppia il suo incontro con il pubblico con il pubblico oltre al già previsto appuntamento del 7 gennaio in prima serata.

La Coppa Italia si sposta su Italia 1

Una decisione che comporta uno stravolgimento importante, visto che giovedì su Canale 5 era inizialmente prevista la partita di Coppa Italia Juventus-Frosinone, valida per i quarti di finale della competizione. La partita verrà spostata su Italia 1 al posto del previsto film Mamma Ho Riperso l’Aereo – Mi Sono Smarrito a New York. Il cambio intenzionale per contrastare Doc è reso evidente anche dal fatto che nelle serate di martedì e mercoledì il calcio è confermato sulla rete ammiraglia. Insomma, dopo i cambi di programmazione di Terra Amara durante le vacanze natalizie per tenere in caldo le puntate più importanti, adesso Canale 5 schiera la dizy turca tirata a lucido, con l'obiettivo di contenere l'effetto dilagante del ritorno di Doc.

Doc terza stagione, quando va in onda su Rai1

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani debutterà in prima serata a partire dal prossimo 11 gennaio 2024 e andrà in onda per 8 serate, con un totale di 16 episodi. Diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, la serie è interpretata da Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. Ai nomi confermati del cast della serie rodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. si aggiungono quelli dei nuovi interpreti Giacomo Giorgio, Laura Cravedi, Elisa Wong.