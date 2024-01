Ascolti tv giovedì 11 gennaio: chi ha vinto la sfida tra Doc Nelle tue Mani 3 e Terra Amara Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra la prima puntata di Doc Nelle tue mani 3 e la soap Terra Amara trasmessa da Canale 5. Tutti i dati Auditel di giovedì 11 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di giovedì 11 gennaio ha offerto ai telespettatori nuovi film, documentari, serie tv, eventi sportivi e approfondimenti. Rai1 ha trasmesso Doc Nelle tue mani 3, la prima puntata dello show con Luca Argentero. Su Canale 5, la soap turca Terra Amara. Su Italia1 è andato in onda il match tra Juventus e Frosinone valido per le semifinali di Coppa Italia. Su Rete4, l'approfondimento politico di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio.

La sfida degli ascolti tv tra Doc Nelle tue mani 3 e Terra Amara

Nel corso della prima serata di giovedì 11 gennaio, Rai1 ha trasmesso la prima puntata di Doc Nelle tue mani 3 con Luca Argentero e Giacomo Giorgio dal titolo "Risvegli": ha realizzato 5.113.000 spettatori per uno share pari al 26.9%. Come previsto, la fiction ha stravinto la serata. Su Canale 5, invece, in onda la soap turca Terra Amara che ha conquistato 2.695.000 spettatori per uno share del 14%. La partita di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone, in onda su Italia1, raggiunge uno share del 14.3% per 3.145.000 spettatori.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Le altre proposte delle reti generaliste. Su Rai2, il film Cena con Delitto – Knives Out con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer. Il film realizza 723.000 spettatori e share del 3.7%. Su Rai3, il film L'accusa con Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Ben Attal, Suzanne Jouannet. Il film è stato visto da 488.000 spettatori per uno share del 2.5%. L'approfondimento politico di Rete 4 Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha conquistato 968.000 spettatori netti e uno share pari al 6.3%. Corrado Formigli conduce l'approfondimento di attualità Piazzapulita su La7 e conquista 761.000 spettatori e uno share pari al 4.9%. Su Tv8 Quelle brave ragazze, reality con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti realizza 389.000 spettatori per uno share pari all'1.8%.