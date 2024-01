Terra Amara sfida Doc – Nelle tue mani 3 con una puntata evento: la morte di Ali Rahmet Fekeli Giovedì 11 gennaio, Canale5 trasmetterà una puntata evento di Terra Amara in prima serata. Nella trama, la morte di uno dei personaggi più amati. Così Mediaset sfida il ritorno di Doc – Nelle tue mani 3. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mediaset prova a contrastare il ritorno della fiction DOC – Nelle tue mani 3 con la soap Terra Amara. Giovedì 11 gennaio, infatti, Canale5 lascerà spazio a una puntata evento, che verrà trasmessa in prima serata. L'appuntamento è alle ore 21:20. Vediamo la trama della puntata che appassionerà coloro che stanno seguendo con interesse le vicende della soap turca.

Terra Amara, la trama della puntata evento in onda su Canale5

Le anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda giovedì 11 gennaio alle ore 21:20 su Canale5 svelano che gli spettatori assisteranno alla morte di uno dei protagonisti più amati: Ali Rahmet Fekeli, interpretato da Kerem Alışık. Ma andiamo con ordine. Non si hanno più notizie di Fekeli e questo genera grande preoccupazione in Lutfiye che teme che possa essergli successo qualcosa. Purtroppo non si sbaglia. Gaffur e Rasit trovano il suo corpo senza vita all'interno della sua auto. La notizia suscita sgomento. Dopo i primi rilievi, Aykut comunica a Lutfiye che Fekeli è morto a causa di un infarto. Intanto, Fikret è stato arrestato per avere aggredito il procuratore, una volta scarcerato apprende della morte dello zio. Tutta Cukurova piange la morte di Fekeli. Lutfiye e Zuleyha non trovano pace, non riescono a credere che l'uomo sia deceduto a causa di un infarto. Zuleyha confida i suoi dubbi a Fikret. La realtà potrebbe essere ben diversa da quella raccontata.

La prossima puntata in prima serata domenica 14 gennaio

E se giovedì 11 gennaio,Terra amara sfida Doc 3, una delle fiction più attese della stagione, nella prossima puntata in prima serata prevista per domenica 14 gennaio, dovrà confrontarsi con Che tempo che fa. Fabio Fazio, infatti, inaugurerà il nuovo anno con un'intervista esclusiva a Papa Francesco. Infine, per quanto riguarda il day-time, continuerà la consueta programmazione nella fascia delle 14:10.