Ascolti tv giovedì 1 febbraio: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani 3 e Terra Amara Gli ascolti tv di giovedì 1 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3 e Canale 5 con la soap opera Terra Amara.

Ieri sera, giovedì 1 febbraio 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata della fiction Doc – Nelle tue mani 3, su Canale 5, invece, un nuovo appuntamento con Terra Amara. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Doc – Nelle tue mani 3 e Canale 5 con Terra Amara

Il quarto appuntamento con la fiction con Luca Argentero e Pierpaolo Spollon, Doc – nelle tue mani 3, andato in onda ieri sera, giovedì 1 febbraio, su Rai 1 in prima serata, ha totalizzato 5.100.000 spettatori pari al 27.4% di share. Sebbene molti dei personaggi delle precedenti stagioni siano andati via, favorendo nuovi ingressi come quello di Laura Cravedi nel ruolo di Martina Carelli, il pubblico è rimasto legato alla fiction che continua a ottenere ascolti record. Canale 5 con la soap Terra Amara, in prima serata, ha raggiunto invece 2.866.000 spettatori con uno share del 15.3%. La sfida in termini di ascolti tv la vince, dunque, la serie tv di Rai 1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

L'Intruso su Rai2 ieri sera, giovedì 1 febbraio, ha raggiunto 438.000 spettatori pari al 2.2% di share. Splendida cornice su Rai3 è stato seguito da 859.000 spettatori pari al 4.8%. Io sono nessuno su Italia Uno ha totalizzato 1.198.000 spettatori con uno share del 5.8%, Dritto e rovescio su Rete 4 è stato seguito da 938.000 spettatori (6.4%). Quelle brave ragazze in onda su Tv 8 è stato seguito da 401.000 spettatori con l’1.9% di share. Nove Comedy Club – Giacobazzi sul NOVE ha raggiunto 292.000 spettatori con l’1.5% di share. Piazzapulita su La7 ha raggiunto 823.000 spettatori e il 5.5% di share. Su Iris Cobra raccoglie 371.000 spettatori (1.8% di share).