Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni quarta puntata dell’1 febbraio: la paura di Andrea Fanti

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 1 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama dei nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio, dubbi sulla capacità di Andrea Fanti di occuparsi dei pazienti.

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, in onda giovedì 1 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. La trama degli episodi 7 e 8 della serie tv con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio, Matilde Gioli e Sara Lazzaro. Attenzione spoiler. Nella quarta puntata, gli effetti collaterali della terapia di Enrico. Continua la crisi di Andrea Fanti che deve affrontare anche il dubbio che non sia capace di prendersi cura dei suoi pazienti. L'appuntamento con la nuova puntata di Doc è alle ore 21:30 su Rai1.

La trama della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3

Le anticipazioni della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, in onda giovedì 1 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 7, intitolato Fantasmi, Andrea Fanti continua le sedute di terapia con Enrico. Tuttavia, Doc si troverà ad affrontare degli effetti collaterali imprevisti. L'uomo sembrerà perdere ogni certezza, verrà messa in dubbio anche la sua capacità di aiutare i pazienti. Agnese è convinta che questa sia la giusta occasione per chiedere all'ex marito di smetterla di indagare sul suo passato. Giulia, al contrario, insiste perché Andrea faccia tutto il possibile per recuperare la memoria. Per lei, intanto, non è un momento facile. Suo fratello Fabio è stato ricoverato in ospedale.

L'incontro di Damiano e il caso complicato di Riccardo

Cosa succederà negli episodi di Doc 3 in onda l'1 febbraio

Nel corso della quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 3, sarà possibile assistere anche all'Episodio 8, intitolato Salto nel buio. Doc trova un modo per rintracciare la donna che sta cercando. Tuttavia, è assalito dalla paura. Non ha il coraggio di incontrarla e andare fino in fondo. In reparto, Riccardo affronta un caso complicato, quello di un personal trainer che non ha alcuna disciplina. Damiano, invece, si prende cura di una modella. Scopre, però, che la donna è la fidanzata di suo fratello Samuele, con cui i rapporti si sono interrotti da tempo. Damiano teme che questo incontro possa riportare a galla il rancore che prova per la sua famiglia.