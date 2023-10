“Tu e Fazio, lo stesso DNA”: ecco chi è Jivago Santinni, il modello della gag con Luciana Littizzetto Nella puntata del 29 ottobre di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha presentato Jivago Santinni dicendo: “Potreste mai pensare che abbia lo stesso Dna di Fabio Fazio?”. In realtà, il modello brasiliano non è legato in nessun modo a Fazio e ha già avuto un’esperienza in televisione, partecipando a L’Isola dei Famosi nel 2012.

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del 29 ottobre di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda sul NOVE, Luciana Littizzetto è entrata nello studio accompagnata da Jivago Santinni, un ragazzo alto, dagli occhi chiari e la pelle olivastra che non è passato inosservato. "Si chiama Jivago, hai visto che bel regalo mi sono fatta? È per il mio compleanno", ha detto la comica al conduttore mentre camminava al suo fianco sulle note di Italo Disco dei The Kolors. Durante la gag, Littizzetto ha poi fatto riferimento al fatto che il giovane e Fazio condividessero lo stesso DNA, ma in realtà senza alcun legame di parentela. Ecco chi è e dove lo avevamo già visto in televisione.

L'ingresso di Luciana Littizzetto con Jivago Santinni

"Si chiama Jivago, è un mio grande fan, ha detto che si butterebbe giù dalle scale per me. È brasiliano, guardatelo accanto a Fabio Fazio, potreste mai pensare che abbiano lo stesso Dna?", ha detto Littizzetto rivolgendosi al pubblico. In realtà, però, Fanpage.it conosce la storia del modello e di certo non ha alcun legame parentale con Fazio. Tutto a favore di gag, niente di più. Non è mancata anche un riferimento al caso di Andrea Giambruno: "Lui dovrebbe imparare da te", ha detto rivolgendosi a Santinni. "Sono io che dovrei imparare da lui", ha risposto il giovane riferendosi a Fazio. "No, allora è meglio che tu impari da Giambruno", ha tuonato Littizzetto tra le risate dei presenti.

Jivago Santinni partecipò a L'Isola dei Famosi

In realtà, quella a Che Tempo Che Fa non è stata la prima esperienza in televisione del modello brasiliano. Santinni, infatti, in passato ha partecipato all'Isola dei Famosi 2012. In quell'occasione, il ragazzo divenne noto al pubblico soprattutto per la sua frequentazione con Guendalina Tavassi, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. In quei tempi, il flirt tra i due non venne visto di buon occhio dal Divino Otelma, altro concorrente de L'Isola, che definì il modello brasiliano inadatto a Tavassi e dando il via a un vero e proprio triangolo amoroso a causa della sua gelosia.