Maria De Filippi e il messaggio di auguri per Luciana Littizzetto: “60 anni? Li porti bene balenga” A sorpresa, Maria De Filippi è apparsa in un video messaggio di auguri andato in onda sul NOVE per Luciana Littizzetto. Forte della complicità che caratterizza la loro amicizia, la conduttrice ironizza sugli anni della comica torinese, che il 29 ottobre ha spento 59 candeline: “Colpa di Fabio Fazio”.

A cura di Giulia Turco

Luciana Littizzetto in onda a Che tempo che fa riceve un messaggio di auguri speciale da Maria De Filippi. Amica e collega, con la conduttrice ha condiviso lo studio di Tu sì que Vales e l’impegno su Canale 5, ma anche ora che Littizzetto è su Discovery, Maria ne approfitta per fare un’incursione a sorpresa. L’occasione? Il compleanno della comica torinese.

Il video messaggio di auguri di Maria De Filippi

Il video ha fatto impazzire il pubblico non solo per la complicità che da sempre caratterizza il legame tra le due, ma anche perché non è comune veder apparire Maria De Filippi su una rete che non sia Canale 5. “Ed eccomi qua, ciao Luciana. Non rispondermi, perché come vedi, forse non so se lo capisci subito, ma penso di sì perché mi conosci e sai come mi vesto normalmente a casa e nella vita, come vedi invece adesso ho un abito elegante, infatti non sono collegata con voi in diretta, perché come immagini sto registrando. Sono apparsa, perché so che oggi è il tuo compleanno. Tu mi chiami balenga, non so se chiamarti anche io balenga”, è il messaggio della conduttrice, che non può fare a meno di un pizzico di ironia. Non a caso infatti gioca sul fatto che Luciana compia 60 anni, ma la cifra tonda la compirà nel 2024.

Sono qui per farti gli auguri, io sapevo di farteli per i tuoi 59 anni. E invece sbagliavo, perché Fabio mi ha detto che ne hai di più, sei a 60. Cavoli devo dire che li porti bene 60 anni. Sai che 60 anni è una tappa importante nella vita e io l’ho già superata. E adesso anche tu ci sei arrivata. Fabio mi ha detto ‘sai 60 anni, Luciana ci tiene tanto ai suoi 60 quindi falle gli auguri’. E quindi, eccomi, buon compleanno Luciana per i tuoi 60 anni ti faccio tanti auguri. Grazie Fabio che mi hai corretto e detto che ne copie ben 60. Tanti auguri Luciana, ciao balenga e ciao anche a Fabio.

L'amicizia tra Maria De Filippi e Luciana Littizzetto

D’altronde è noto che le leghi un rapporto di profonda stima e affetto, sia sul piano professionale che su quello umano. “Il mondo di Maria De Filippi mi ha stupito”, ha raccontato la comica torinese quando ha iniziato a lavorare nella squadra di TSQV. “Tutti lavorano con piacere per lei. Negli anni si è circondata delle persone di cui si fida, sa coccolarle e premiarle e fa sentire tutti importanti”, ha raccontato. Le è stata molto vicina anche nel periodo in cui decise di adottare i suoi due figli. “Ha contribuito a convincere me e Davide a fare il passo dell’affido. Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. Lei mi ha parlato più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi ha detto: “Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrà tutto bene”. Così è stato, è una persona che sa infonderti tranquillità.”.