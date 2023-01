Troisi, Verdone, Benigni e Muti, su Rai 3 uno speciale in prima serata sui magnifici 4 della risata Andrà in onda in prima serata su Rai3, la sera del 6 gennaio, il docu-film “I magnifici 4 della risata”, condotto da Emanuela Fanelli e dedicato a quattro protagonisti assoluti della comicità italiana: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda in prima serata su Rai3, la sera del 6 gennaio, il docu-film “I magnifici 4 della risata”, dedicato a quattro protagonisti assoluti della comicità italiana: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone. Prodotto 3D Produzioni e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, l'approfondimento chiuderà il periodo delle festività natalizie raccontando la carriera di quattro volti di riferimento della comicità italiana, che hanno segnato diverse generazioni, in televisione come al cinema, andando oltre una dimensione semplicemente ludica.

Il documentario in onda su Rai3 il 6 gennaio

Quattro volti, i protagonisti di questo racconto, che sono diventati dei veri e propri simboli della comicità, non solo singolarmente ma anche collaborando tra loro, come è accaduto per Benigni e Troisi nel connubio particolarmente fortunato di Non ci resta che piangere. Chi con le parrocchie o con piccoli teatri, chi col cabaret, chi con le tv o con i festival dell'Unità: hanno cominciato così Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone, i magnifici – quattro che negli anni '80 hanno rivoluzionato il cinema italiano. Quattro comici che hanno cambiato per sempre non solo il modo di ridere degli italiani, ma l'intera filiera cinematografica.

Conduzione affidata a Emanuela Fanelli

Il racconto delle avventure di quattro alfieri della commedia italiana sarà affidato alla guida ironica di provato talento comico come Emanuela Fanelli. Il documentario è diretto da Mario Canale che lo ha scritto con Michele Anselmi, “I magnifici 4 della risata” interroga i protagonisti di una stagione carica di talento e successi, attraverso materiali memorabili, sketch, brani di film, interviste, testimonianze, come quelle di alcuni preziosi osservatori, lo stesso Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Marco Giusti, Anna Pavignano e molti altri.