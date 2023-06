Tommaso Zorzi verso Che Tempo che fa sul Nove, Fabio Fazio lo avrebbe contattato per il programma Stando a quanto riporta TvBlog, Fabio Fazio avrebbe contattato Tommaso Zorzi per la sua nuova versione di Che tempo che fa su Nove, dopo aver annunciato l’addio alla Rai e il passaggio a Discovery. L’influencer è già stato giurato per due volte di Drag Race Italia, in onda proprio su Nove.

A cura di Elisabetta Murina

Annunciato l'addio alla Rai dopo 40 anni di lavoro e il passaggio a Discovery, Fabio Fazio si sta dedicando al programma che porterà su Nove nella prossima stagione televisiva. Stando alle indiscrezioni di TvBlog, si tratterà di una versione molto simile all'originale Che Tempo che fa, con una possibile new entry nel cast.

Fazio avrebbe contattato Tommaso Zorzi per il suo programma

Stando alle indiscrezioni, Fabio Fazio starebbe "aggiornando" la squadra di personaggi del suo nuovo programma. Ai volti conosciuti del cast, come Nino Frassica e Teo Teocoli, dovrebbe aggiungersi anche un nome noto nel mondo di Discovery: Tommaso Zorzi. Ex vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista, dal 2021 partecipa come giurato a Drag Race Italia, in onda proprio su Nove. In più, Zorzi e Fazio condividono lo stesso agente e questo renderebbe ancora più facile e immediata la comunicazione. Al momento non c'è ancora nessuna certezza, ma sembra essere una strada probabile.

Come sarà il programma di Fabio Fazio su Nove

Nonostante il passaggio da una rete all'altra, Che Tempo Che Fa non dovrebbe subire drastici cambiamenti. Stando a quanto si sa, infatti, rimarranno la squadra di autori e collaboratori, così come è confermata la presenza di Monica Tellini, che da anni si occupa di reclutare ospiti (soprattutto internazionali) e di rendere ogni puntata diversa dall'altra, sempre nuova per il pubblico. Non mancherà poi la presenza di Luciana Littizzetto, al fianco di Fazio da ormai diversi anni, che ha contribuito a rendere il programma un punto di riferimento per quanto riguarda la fascia serale della domenica, ospitando e intervistando nomi sempre più in vista.