The voice kids 2023: chi sono i finalisti e le anticipazioni dell’ultima puntata La finale di The Voice Kids andrà in onda venerdì 22 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. I dodici finalisti, divisi in quattro squadre capitanate da Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Berté e Clementino, si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria del talent condotto da Antonella Clerici.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Voice Kids 2023 si avvicina alla finale in cui verrà decretato il vincitore della nuova edizione del programma condotto da Antonella Clerici. Nel corso della semifinale, trasmessa venerdì 15 dicembre, sono stati scelti i finalisti. Sono dodici concorrenti: tre per Arisa, tre per Clementino, tre per Loredana Berté e tre per Gigi D'Alessio. Venerdì 22 dicembre, nel corso della finale di The Voice Kids 2023, i giovani talenti si esibiranno per portarsi a casa la vittoria.

Chi sono i finalisti di The voice kids 2023

Sono dodici i finalisti di The Voice Kids 2023, che si esibiranno nel corso dell'ultima puntata del programma condotto da Antonella Clerici. La finale del talent di Rai1 andrà in onda venerdì 22 dicembre alle ore 21:30. Ecco i nomi dei concorrenti che si contenderanno la vittoria:

Alice Alfonso;

Emma Buscaglia;

Amelie Rizzi;

Lulù Sollazzo;

Angelica Stuppia;

Luigi Vitagliano;

Rita Longarno;

Alex Racioppi;

Simone Grande;

Desirée Malizia;

Valentina Giamboi;

Yari Verdesca.

Le squadre di The voice kids nella finale

Nella corso della finale di The voice kids 2023, che si terrà venerdì 22 dicembre alle ore 21:30 su Rai1, i concorrenti si sfideranno in squadre. Vediamo come saranno composte le quattro squadre capitanate dai giudici Arisa, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè:

Leggi anche Arisa è la nuova coach di The Voice Kids, la conferma con un annuncio sui social

La squadra di Arisa è composta da Alice Alfonso, Emma Buscaglia e Amelie Rizzi;

La squadra di Gigi D'Alessio è composta da Lulù Sollazzo, Luigi Vitagliano e Angelica Stuppia;

La squadra di Clementino è composta da Rita Longarno, Alex Racioppi e Simone Grande;

La squadra di Loredana Bertè è composta da Desirée Malizia, Valentina Giamboi e Yari Verdesca.

Non resta che attendere venerdì 22 dicembre per scoprire chi sarà il vincitore di The Voice Kids 2023. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.