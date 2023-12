Simone Grande è il vincitore di The Voice Kids Simone Grande vince la seconda edizione di The Voice Kids. A portarlo alla Superfinale è stato il suo coach, Clementino, che ha valorizzato il suo talento assegnandogli un brano difficile come Adagio di Lara Fabian. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata conclusiva di The Voice Kids, in onda il 22 dicembre, ha decretato il vincitore della seconda edizione dello show canoro dedicato ai più piccoli. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Simone Grande, in squadra con Clementino. Il giovane aspirante cantante ha superato la sfida finale contro le altre tre super finaliste: Desiree Malizia, Emma Buscaglia e Lulù Sollazzo, scelte dai loro coach tra i finalisti della penultima puntata.

Simone Grande ha vinto The Voice kids 2023

Una puntata ricca di emozioni, in cui i giovani concorrenti hanno dato il tutto per tutto per conquistare l'ambita vittoria. Dopo le esibizioni di tutti i team, ogni coach ha deciso chi della sua squadra fosse il superfinalista della puntata, per cui Loredana Berté ha scelto Desirée Malizia, Gigi D'Alessio ha indicato Lulù Sollazzo, Arisa ha individuato Emma Buscaglia e, infine, Clementino ha scelto Simone Grande. Una scelta che, poi, si è rivelata vincente, infatti con la sua bravura ha conquistato il pubblico ed è stato premiato dalla prima vincitrice dello show, Melissa Agliottone. Il brano che lo ha portato alla vittoria è uno dei pezzi più complicati della musica italiana, si tratta di Adagio, di Lara Fabian, cantata in maniera ineccepibile. A soli 11 anni, infatti, Simone ha dimostrato di avere un talento innegabile, dopo la trasmissione ha commentato così il suo bellissimo traguardo:

Ero molto emozionato, già prima che cantassimo con il coro, poi quando Clementino ha detto che sarei andato io in super finale, mi sono emozionato ancora di più. Questa vincita la dedico a tutte le persone a cui voglio bene, alla mia famiglia, sono molto felice.

Qual è il premio per chi vince The Voice kids 2023

Stando al regolamento di The Voice Kids, per i vincitori e anche per i finalisti, non è previsto un premio quantificabile in una somma di denaro e nemmeno la possibilità di incidere un proprio inedito. Si tratta, però, di un riconoscimento importante sia per il detentore del titolo che per chi, magari, sta già immaginando una carriera futura nel mondo della musica.