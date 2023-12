Gli ascolti di venerdì 22 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Kids 2 e Ciao Darwin 9 Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra The Voice Kids su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5. Tutti i dati Auditel di venerdì 22 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera, venerdì 22 dicembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata di The Voice Kids 2, in cui è stato decretato il vincitore della seconda edizione. Canale 5, invece, ha trasmesso un nuovo appuntamento con Ciao Darwin 9.

La sfida agli ascolti tv tra The Voice Kids e Ciao Darwin

Lo show canoro dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici, sin dalle prime puntate, ha conquistato l'attenzione del pubblico che, infatti, si è appassionato alle performance dei piccoli concorrenti. A vincere la seconda edizione è stato Simone Grande, della squadra di Clementino. La puntata è stata seguita da 3.618.000 spettatori pari al 23.5% di share, vincendo di fatto gli ascolti della prima serata.

Su Canale 5, invece, il nuovo appuntamento con l'iconico show condotto da Paolo Bonolis, accompagnato dal suo sodale Luca Laurenti, ovvero Ciao Darwin, arrivato alla sua ottava edizione, ricca di divertimento e sketch a dir poco esilaranti, al limite del paradossale, ha conquistato 2.940.000 spettatori con uno share del 21.7%.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 18 dicembre: chi ha vinto tra Napoli Milionaria e Io canto generation

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Rookie ha guadagnato 581.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Italia1 Renegades – Commando d’assalto è stato visto da 539.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 Sotto le stelle di Parigi in prima tv registra 932.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado ha segnato di 1.013.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 Propaganda Live Best ha raccolto 538.000 spettatori e il 3.8% di share. Su Tv8 La mia vita è uno zoo ottiene 281.000 spettatori e l'1.7% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segna 578.000 spettatori con il 3.3% di share.