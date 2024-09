video suggerito

Temptation Island, anticipazioni terza puntata: la reazione di Valerio, Alfred sempre più vicino a Sofia Tutto pronto per la nuova puntata di Temptation Island, che andrà in onda il 24 settembre in prima serata su Canale 5. Dopo il falò di confronto tra Sara e Fabio, il pubblico assisterà al proseguimento del viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco. Ecco le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Martedì 24 settembre andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia. La puntata dello scorso martedì si era conclusa con un acceso falò di confronto tra Sara e Fabio, che si era chiuso inaspettatamente con la scelta di uscire insieme da parte dei due. Domani il pubblico continuerà ad assistere al viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste in gioco: Anna e Alfred, Federica e Alfonso, Giulia e Mirco, Millie e Michele e Titty e Antonio. Di seguito le anticipazioni su quello che andrà in onda. Ma attenzione: ci sono degli spoiler!

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island

Martedì sera proseguirà il viaggio nei sentimenti delle sei coppie rimaste nei villaggi. Tra dubbi, scoperte, delusioni e nuovi avvicinamenti, il pubblico potrà continuare a seguire da vicino cosa accade nel docu-reality per scoprire cosa ha portato Valerio ad avere una reazione così forte e come si evolverà la sua relazione sentimentale con Diandra. Gli spettatori vedranno anche come reagirà Anna di fronte alle nuove immagini del suo fidanzato Alfred, sempre più vicino alla single Sofia. Alfonso non passerà momenti del tutto facili, vedendo la sua fidanzata Federica divertirsi senza di lui. Il pubblico vedrà inoltre a che punto sono Millie e Michele e, infine, scoprirà se Titty chiederà un nuovo falò di confronto ad Antonio. Mirco vivrà un momento di crisi: il cuore lo porta da Giulia ma la testa gli dice tutt'altro. A chi darà ascolto?

Alfred è sempre più vicino alla single Sofia

Uno dei protagonisti delle scorse puntate è stato Alfred Ekhator, fidanzato di Anna che ha legato in modo particolare con la single Sofia. I due scherzano, ballano, hanno un contatto fisico continuo: mani che si stringono, abbracci, baci mancati. "Ieri piangevo, dicevo che forse mi amava. Ma dove? Ma che devo vedere più", ha commentato Anna furiosa. Alfred ha confidato alla tentatrice di provare qualcosa per la sua fidanzata: "Altrimenti la lasciavo prima. Però non mi sento libero". I video, tuttavia, sembrano non finire per Anna nemmeno nel corso della prossima puntata, in cui, infatti, sarà costretta ad assistere ad altri episodi di avvicinamento tra i due. Come reagirà?

