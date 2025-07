Temptation Island 2025, anticipazioni del 29 luglio: l’incontro notturno e il ritorno di Alessio e Sonia M

Cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island in programma per martedì 29 luglio 2025. Come anticipato giorni fa da Fanpage.it, Alessio Loparco e Sonia Mattalia torneranno davanti a Filippo Bisciglia per un nuovo confronto.

Temptation Island torna la prossima settimana: per il finale, Mediaset ha deciso di trasmettere il reality dei sentimenti in tre prime serate, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. Nel primo appuntamento di martedì, stando alle immagini mostrate su Canale5, non mancheranno i colpi di scena: sulla spiaggia, per un nuovo falò, torneranno Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Valentina, dopo l'esterna con Francesco, assisterà a un video di Antonio che la farà infuriare. Angelo incontrerà di notte una tentatrice: ecco le anticipazioni.

Cosa succederà nella prossima puntata di Temptation Island del 29 luglio

Nella nuova puntata di Temptation Island per Valentina arriveranno nuovi video del fidanzato Antonio: dopo aver assistito all'esterna della fidanzata con il single Francesco e aver provato a scappare dal villaggio, il napoletano si avvicinerà a una single scatenando la gelosia di Valentina. Stando alle immagini trasmesse al termine dell'appuntamento di ieri sera, martedì 29 luglio Maria Concetta vedrà il fidanzato che di notte, nel villaggio, incontrerà la single alla quale si è avvicinato. Nel video sembra che le telecamere di sorveglianza abbiano inquadrato Angelo mentre chiacchiera, a notte fonda, con la tentatrice. La fidanzata, nel capanno, apparirà sotto shock.

Il ritorno di Alessio Loparco e Sonia Mattalia

Come anticipato da Fanpage.it diversi giorni fa, Alessio Loparco e Sonia Mattalia torneranno nel villaggio per un nuovo confronto. Dopo la rottura davanti a Filippo Bisciglia al falò di confronto, i due saranno ancora protagonisti del reality. Le immagini spoiler, pubblicate sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, mostrano Alessio sul tronco mentre aspetta la fidanzata (ex), che arriverà per un nuovo faccia a faccia. Stando a un indizio spuntato sui social in questi giorni, i due sarebbero tornati insieme.