Striscia La Notizia torna in tv a novembre, l’annuncio: “Cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo”

Striscia La Notizia tornerà in tv a partire dal prossimo novembre. Lo ha annunciato Jimmy Ghione, storico inviato del tg satirico, ieri durante la rassegna Protagonisti, a La Spezia. Nel video pubblicato da Adnkronos il volto televisivo annuncia la data della ripresa del programma di Antonio Ricci, cancellato dai palinsesti Mediaset per l'autunno presumibilmente per via degli ottimi ascolti de La ruota della fortuna di Gerry Scotti che, ad oggi, dà filo da torcere alla Rai nella stessa fascia oraria.

L'annuncio di Jimmy Ghione

Durante la rassegna ‘Protagonisti' in corso a La Spezia, Jimmy Ghione ha annunciato che Striscia La Notizia ricomincia la seconda settimana di novembre. "Ci è piaciuta l'idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia fu a novembre" ha dichiarato l'inviato storico del programma ai presenti, nel video pubblicato da Adnkronos. "Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo. Partiremo nella seconda settimana perché noi iniziammo la seconda settimana di novembre. Non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima, ci sono i morti, i santi, delle ricorrenze" ha dichiarato prima di aprire la parentesi ascolti, tanto chiacchierata nella passata stagione televisiva, quando Affari Tuoi deteneva ancora il record assoluto in termini di dati auditel nella fascia dell'access prime time delle principali reti televisive. Stando alle parole di Ghione, "Gerry sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici perché siamo una famiglia. Ma anche l'anno scorso Striscia è stato il programma più visto". "Se ne sono dette di tutti i colori" – ha continuato – ma "Striscia è stato il programma di Canale5 più visto, e noi ricominceremo".

L'incognita sulla data di chiusura di La ruota della fortuna

Quando finirà La ruota della fortuna, stando alle ultime dichiarazioni di Gerry Scotti e Jimmy Ghione, resta dunque un interrogativo aperto. Soltanto due giorni fa in un fuorionda del gioco di Canale5 comparso sui social, Scotti si è rivolto al suo pubblico con un messaggio ben preciso: "Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino ai panettoni". Qualora la Ruota della Fortuna dovesse rimanere in onda nell'access prime time di Canale5 ancora a lungo, come anticipato dal conduttore, Striscia La Notizia tornerà in tv in un'altra fascia oraria? Si attendono chiarimenti.