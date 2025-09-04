Gerry Scotti annuncia La Ruota della Fortuna fino a Natale: “Starete con noi fino ai panettoni”

Con una battuta che sa di promessa, Gerry Scotti ha rassicurato il pubblico de La Ruota della Fortuna sulla continuità del programma, lanciando però un messaggio che potrebbe cambiare gli equilibri dell'access prime time di Canale 5. Durante una delle ultime puntate, il conduttore pavese ha rivolto al suo affezionato pubblico parole che suonano come un vero e proprio patto: "Vi avevo detto che ci saremmo visti fino a luglio, poi fino ad agosto e a settembre. È arrivato settembre, vi dico che ci vedremo fino alle castagne e probabilmente starete con noi fino ai panettoni".

Il destino incerto di Striscia la Notizia

Le parole di Scotti alimentano i dubbi sul futuro immediato del tg satirico di Antonio Ricci. Come ha anticipato Fanpage.it da fonti vicine alla produzione, "Striscia torna, ma non si sa quando". Una formula vaga che lascia spazio a diverse interpretazioni e che non scioglie i nodi sulla programmazione autunnale dell'ammiraglia Mediaset. Il programma dovrebbe comunque riprendere il suo posto storico nell'access prime time di Canale 5, ma i tempi restano un'incognita. Intanto, Mediaset si gode il momento d'oro. Il programma di Scotti sta macinando ascolti eccellenti, regalando all'azienda una solidità nell'access prime time che mancava da tempo. La stessa presenza a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi nel programma di Gerry Scotti è una testimonianza chiarissima. La decisione di prolungare La Ruota della Fortuna potrebbe essere dettata non solo dal successo di pubblico, ma anche dalla volontà di non interrompere un meccanismo televisivo che funziona alla perfezione.

La promessa di Scotti e il destino di Striscia

La promessa di Scotti "fino al panettone" potrebbe essere il segnale di un cambio di strategia più profondo, con Mediaset pronta a rivedere le proprie certezze storiche in nome degli ascolti e del gradimento del pubblico. Cosa ne sarà di Striscia? È chiaro che da Mediaset, al momento, fanno melina e si coccolano il successo dello zio Gerry.