Striscia la notizia e la certezza del ritorno in onda, sull’ipotesi di cancellazione: “Suspense calcolata”

Striscia la notizia tornerà in onda regolarmente. Dalla trasmissione fanno sapere a Fanpage.it che le ipotesi di cancellazione, circolate dopo il successo ottenuto da La Ruota della Fortuna, sono prive di fondamento. “Suspense calcolata”, riferiscono dal programma a proposito delle indiscrezioni sempre più insistenti degli ultimi giorni. Una frase criptica – almeno in merito alla collocazione – che però lascia trapelare un’unica certezza: il tg satirico di Antonio Ricci non è destinato a sparire dai palinsesti Mediaset.

L’ipotesi dello sbarco di Striscia la notizia in prima serata

Già qualche giorno fa Fanpage.it aveva anticipato l’esistenza di alcune ipotesi al vaglio per la prossima stagione del programma. Tra le più accreditate c’è quella di spostare la messa in onda dall’access prime time alla prima serata.

La rete resta ancora incerta, ma la possibilità più probabile è una permanenza su Canale 5 oppure un passaggio su Italia 1. Proprio Italia 1, la scorsa estate, ha trasmesso Paperissima Sprint nella storica collocazione dei Simpson.

Il successo de La Ruota della Fortuna e la necessità di rivedere il palinsesto

L’inaspettato e clamoroso successo de La Ruota della Fortuna, ormai stabilmente vincente sul competitor Affari Tuoi, ha reso necessario rivedere il palinsesto affinché il game show condotto da Gerry Scotti possa restare nella collocazione attuale. Spostare un format che sfiora i 5 milioni di spettatori e garantisce a Canale 5 di superare costantemente Rai 1 sarebbe un rischio eccessivo, oltre che poco gradito a Publitalia.

Nemmeno la rete, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset a luglio, aveva immaginato un risultato simile. Un risultato che oggi costringe l’azienda a ipotizzare uno slot alternativo per Striscia. Ma dal programma ne sono certi: il tg satirico tornerà in onda regolarmente.