Striscia la notizia torna in TV, Mediaset ha deciso: quando andrà in onda e come saranno le nuove puntate su Canale5

Secondo le ultime notizie, Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. Il programma non sostituirà La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ecco quale sarà il destino del tg satirico di Antonio Ricci.

Nei giorni scorsi, uno spot ha annunciato il ritorno in TV di Striscia la Notizia. Senza svelare una data, il programma di Antonio Ricci invitava gli spettatori a inviare le loro segnalazioni in vista della trentottesima edizione del tg satirico. Alla luce del successo de La ruota della fortuna, è altamente improbabile che il programma torni nella sua collocazione e dunque in access prime time. Le ultime indiscrezioni confermano questa ipotesi.

Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. Lo afferma Renato Franco sul Corriere della Sera, confermando un'indiscrezione che Fanpage aveva pubblicato lo scorso 11 settembre. Il tg satirico di Antonio Ricci non tornerà nell'access prime time di Canale5 e non sarà trasmesso quotidianamente come in passato. A giudicare dalle ultime indiscrezioni, il programma dovrebbe andare in onda una volta a settimana, in prima serata a partire da metà novembre. Questa sarebbe al momento l'intenzione di Mediaset. Una soluzione che potrebbe rivelarsi il giusto modo di valorizzare una trasmissione che fa parte della storia della televisione italiana.

Insomma, rinunciare a La ruota della fortuna non è un'opzione. Pier Silvio Berlusconi non sembra disposto a rischiare, dopo essere riuscito a vincere la gara degli ascolti in una fascia che da tempo vedeva primeggiare incontrastato il programma Affari Tuoi di Stefano De Martino. In fondo, nei mesi scorsi era stato chiaro: “Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione”. Una nuova veste, dunque. Se fosse confermato il trasloco dall'access prime time alla prima serata, il programma andrebbe incontro a inevitabili cambiamenti.

Come cambierà Striscia la Notizia in prima serata. Come facilmente ipotizzabile, due saranno le modifiche che caratterizzeranno le nuove puntata del tg satirico di Antonio Ricci. Innanzitutto la durata, che sarà più consona a un programma in grado di tenere compagnia agli spettatori fino all'inizio della seconda serata. E poi i servizi, che saranno molto più lunghi e approfonditi.