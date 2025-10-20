Striscia la Notizia sta per tornare in TV con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: “Ricominceremo a breve”

Striscia la Notizia sta per tornare in TV. Lo hanno confermato due dei conduttori storici del tg satirico di Antonio Ricci, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Quest'ultimo stava rilasciando un'intervista a Mara Venier, nel corso del programma Domenica In, quando ha ricevuto un messaggio da Ezio Greggio. Entrambi hanno colto l'occasione per assicurare che a breve torneranno dietro il bancone dello show più irriverente della TV.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti tornano alla conduzione di Striscia la notizia. Ezio Greggio ha inviato un videomessaggio a Enzo Iacchetti. Dopo averlo rimproverato per non avergli regalato il suo nuovo libro, gli ha dato appuntamento nello studio di Striscia la Notizia: "Sono molto contento perché a breve torneremo a lavorare insieme nella nostra trasmissione. Non vedo l'ora di rivederti da vicino e abbracciarti". A questo punto, anche Enzo Iacchetti ha confermato il ritorno del tg satirico: "Porterò il mio libro a Ezio quando cominceremo di nuovo" a ha ammiccato facendo l'occhiolino. Mara Venier gli ha chiesto quando ricomincerà Striscia la Notizia, ma Iacchetti non ha voluto sbilanciarsi: "Non si sa Mara. Gira voce che si cominci, questa è l'unica cosa che posso dire".

Torna Striscia la notizia. Ma la data è ancora un'incognita. Come dicevamo su Fanpage.it lo scorso settembre, è molto probabile che il tg satirico approdi in prima serata. Andrebbe in onda una volta a settimana. Secondo il Corriere, a partire da metà novembre. Dunque, il programma La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti dovrebbe rimanere ben saldo nell'access prime time di Canale5 proseguendo nella sfida contro Affari tuoi, mentre una versione di Striscia la Notizia più lunga e con servizi più approfonditi occuperebbe la prima serata. Non resta che attendere i prossimi giorni per avere notizie certe.