Il nuovo promo di Striscia la notizia, il tg di Antonio Ricci conferma ufficialmente il ritorno in tv

La pagina Instagram di Striscia la notizia ha diffuso il primo promo ufficiale della nuova stagione. Una conferma che ribadisce come il tg satirico ideato da Antonio Ricci sia ormai pronto a tornare in onda, in linea con quanto già annunciato durante la presentazione dei più recenti palinsesti Mediaset.

Striscia la notizia tornerà presto in onda. A confermarlo è stata la stessa redazione del tg satirico di Antonio Ricci che, con un post su Instagram, ha pubblicato il promo della nuova stagione. “La 38esima edizione di Striscia sta tornando. Mandateci le vostre segnalazioni”, si legge nella didascalia che accompagna il video, ufficializzando il ritorno del programma. Una conferma che segue le dichiarazioni già rilasciate da Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset: l’amministratore delegato, all’epoca ancora ignaro del clamoroso successo che avrebbe riscosso La Ruota della Fortuna, aveva precisato che Striscia sarebbe comunque tornato in onda al di là dei risultati raggiunti dall'esperimento previsto per il nuovo access di Canale5.

Che cosa dice il promo di Striscia la notizia

Nel filmato condiviso su Instagram vengono mostrati alcuni dei biglietti di ringraziamento ricevuti dalla trasmissione nel corso degli anni. “Finché c'è Striscia, c'è speranza”, recita la scritta in sovrimpressione, mentre scorrono le immagini che hanno raccolto centinaia di like e numerosi commenti da parte degli inviati storici, tra cui Luca Abete e Stefania Petyx. Tutti ancora in attesa delle segnalazioni del pubblico, che come sempre andranno a costituire il materiale della nuova edizione.

In che collocazione tornerà Striscia la notizia?

Il promo, tuttavia, non fornisce alcun dettaglio sulla collocazione in palinsesto del programma. Poco probabile appare l’ipotesi di una sostituzione de La Ruota della Fortunanella fascia dell’access prime time, vista la crescita di ascolti registrata dal quiz condotto da Gerry Scotti con la collaborazione di Samira Lui. Restano invece aperti altri scenari: un possibile trasferimento su Italia1 oppure la formula di un unico appuntamento settimanale in prima serata su Canale 5. Diverse ipotesi, quindi, ancora sul tavolo, ma con una certezza già acquisita: Striscia la notizia è pronta a tornare.