Sofia Giaele De Donà in crisi: “Non sto bene, sto perdendo tutti stando qua dentro” Sofia Giaele De Donà ha una crisi dopo la puntata di lunedì 3 ottobre del Grande Fratello Vip e in lacrime si confida con Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria.

A cura di Ilaria Costabile

Le prime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip hanno avuto delle ripercussioni piuttosto importanti sull'umore di molti dei partecipanti al reality e non è raro assistere a dei momenti di sconforto. Dopo la puntata di lunedì 4 ottobre, dove i gieffini hanno ricevuto una strigliata per il comportamento crudele e indifferente adottato nei confronti di Marco Bellavia, è Sofia Giaele De Donà che cade in una crisi, piangendo e pensando di lasciare il gioco.

La crisi di Sofia Giaele De Donà

L'influencer piangendo rivela ad Edoardo Donnamaria e Attilio Romita di non sentirsi più a suo agio nella casa, perché sta venendo fuori un'immagine di lei che non corrisponde alla realtà. Ciò che più le crea fastidio e preoccupazione è l'idea che suo marito, o anche le sue amiche più care possano essere offese da ciò che è stato detto in queste settimane sul loro stile di vita. Sofia, quindi, in lacrime confessa:

È successo che una volta mio marito ha pagato le vacanze a delle mie amiche, per quella di Capri, poi ha contribuito anche una mia amica, ma io non voglio che passi il messaggio che lei ha bisogno di mio marito per farsi le vacanze, perché non è così, ho paura che lei si arrabbi con me. Mi dà fastidio perché sembra adesso che io stia con una persona perché mi paga le vacanze, che lo fa alle mie amiche, che mi mantiene, che è infelice, non ce la faccio più, ti giuro basta, per qualsiasi cosa basta, non ce la faccio più a stare qua. È uscita Ginevra che è una persona solare, che riusciva a stare qui, io qui non riesco a vivere bene, vedi che non sto bene? Io sto perdendo tutti qui dentro, non sto bene.

Una considerazione a cui aggiunge una tematica ancor più delicata, che riguarda le condizioni di sua madre: "Poi sembra che io sono una vittima, anche questa cosa di mia mamma, non va bene, mi dà fastidio perché sembra che io voglio fare la vittima per sta cosa".

La discussione in puntata

Lo sfogo arriva dopo che in puntata di è affrontato un blocco relativo alla sua storia d'amore, contestato sia da Carolina Marconi che da Cristina Quaranta. Quest'ultima ha dichiarato di non credere nelle affermazioni dell'influencer, aggiungendo: "Onestamente non me ne può fregar di meno del matrimonio di Giaele, non le credo e non condivido la sua forma d'amore. Da quello che ho capito comunque è lei che coinvolge altre donne nel matrimonio".