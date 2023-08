Sky Tg24 compie 20 anni: il 31 agosto 2003 la prima volta con Valentina Bendicenti e Salvo Sottile Era il 31 agosto 2003 quando, alle 6 del mattino, andava in onda la prima edizione del canale all news e non stop: alla conduzione c’erano Valentina Bendicenti, ancora oggi in forza alla redazione, e Salvo Sottile.

Sky Tg24 compie 20 anni. Era il 31 agosto 2003 quando, alle 6 del mattino, andava in onda la prima edizione del canale all news e non stop, diventato subito un punto di riferimento all'interno del panorama informativo nazionale. Una giornata speciale che Sky Tg24 celebra con collegamenti e commenti insieme ai volti storici della testata. La prima edizione fu condotta da Valentina Bendicenti, ancora oggi in forza alla redazione, e da Salvo Sottile, diventato oggi uno dei conduttori più apprezzati della televisione generalista.

La giornata speciale

Per ripercorrere quanto fatto in questi due decenni, nel giorno del proprio compleanno il 31 agosto, la testata andrà in onda con una grafica dedicata e con approfondimenti che ripercorreranno tutti gli avvenimenti che in questo periodo hanno segnato la storia italiana e internazionale. Attraverso il sondaggio curato da Quorum/Youtrend, le notizie che hanno interessato maggiormente gli italiani in questi venti anni saranno commentati con i direttori che si sono succeduti alla guida della testata (in ordine crescente): Emilio Carelli, Sarah Varetto e il direttore in carica Giuseppe De Bellis.

Il commento di Giuseppe De Bellis

In un editoriale che celebra l'anniversario della testata, Giuseppe De Bellis rileva: “Siamo una testata giovane. Due decenni nel mondo dell’informazione sono pochi. Ma ci sentiamo maturi. Anzi, consapevoli, che forse è la parola più giusta. Ciò che solitamente un ventenne ancora non è e che invece è un sentimento condiviso nella nostra newsroom, nei nostri studi, sulle strade e nelle piazze in cui i nostri giornalisti raccontano ciò che accade. La consapevolezza di essere dal primo giorno dentro le notizie e di continuare ad esserlo sempre. Questa è la nostra identità, questa è la ragione stessa della nostra esistenza".