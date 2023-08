Sky UK rinuncia ai diritti sulla notte degli Oscar dopo 20 anni: “Costi elevati e ascolti in calo” Dopo un patto ventennale, gli Oscar non andranno più in onda su Sky nel Regno Unito, ha confermato Variety. Diritti che costano troppo in base al piano di riduzione costi e ascolti in diretta in costante diminuzione, insieme al costante calo generale di spettatori della TV nell’era dei servizi di streaming. Per l’Italia ancora nessuna notizia.

Dopo un patto ventennale, gli Oscar non andranno più in onda su Sky nel Regno Unito, ha confermato Variety. Sky, la più grande emittente televisiva a pagamento del Regno Unito, ha rinunciato ai diritti per la famigerata cerimonia di premiazione di Hollywood. Sky ha ottenuto i diritti per la trasmissione dalla BBC nel 2004. In precedenza, le due società si erano alternate per diversi anni nell'ospitare la cerimonia di premiazione. Ma l'ultimo accordo tra Sky e gli Oscar, trasmesso dalla ABC di proprietà della Disney negli Stati Uniti, aveva continuato a reggere fino ad ora.

Sebbene non sia stato fornito un motivo specifico per cui Sky abbia rinunciato ai diritti per la cerimonia degli Oscar 2024, è facile dedurre, secondo Variety, che molti media stiano risentendo della crisi economica e siano costretti ad adottare misure di riduzione dei costi. Anche gli ascolti in diretta per gli Oscar hanno continuato a diminuire negli ultimi anni, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, insieme al costante calo generale di spettatori della TV nell'era dei servizi di streaming. Al momento, nessun commento è pervenuto, men che meno per l'Italia.

Sky aveva sempre trasmesso gli Oscar sul suo canale dedicato, Sky Cinema Oscars, così come Sky Showcase e il suo servizio di streaming Now TV. All'inizio di quest'anno, gli Oscar sono approdati per la prima volta sulle offerte in chiaro di Sky, trasmettendo su Sky Arts e Sky News, in modo che la cerimonia fosse più accessibile.

La corsa per trovare il prossimo acquirente britannico per la cerimonia sarà un'interessante cartina di tornasole per capire lo stato di salute dell'intero evento. Gli Oscar sono una delle pochissime premiazioni negli Stati Uniti che vanno in onda dal vivo nel Regno Unito. Per Sky è sembrata una scelta naturale, data la sinergia con la HBO. Altre papabili emittenti britanniche, vicine alle produzioni americane, potrebbero essere Channel 5, che gestisce il canale 5USA, e Channel 4, che acquista programmi americani per il canale principale e E4. Resta anche ITV, che ha recentemente effettuato alcune forti acquisizioni negli Stati Uniti, come The Sex Lives of College Girls. Tuttavia, fonti riportano a Variety che Channel 5 e Paramount+ non sarebbero minimamente interessate ad un accordo.