Anna Falchi pronta per i Fatti Vostri: “Avrei voluto sapere prima che Salvo Sottile andava via” Anna Falchi commenta l’addio di Salvo Sottile a I Fatti Vostri e l’arrivo di Tiberio Timperi. La conduttrice, poi, ripercorre il suo periodo lontano dalla tv, quando si è trovata a rifare un seconda gavetta.

A cura di Ilaria Costabile

In prossimità della nuova stagione televisiva, con cui riprenderanno tutti i programmi che hanno accompagnato gli italiani nel corso dell'anno, Anna Falchi in una lunga intervista al Messaggero parla del suo ritorno al timone de I Fatti Vostri. La conduttrice ha raccontato anche delle difficoltà che ha incontrato nella sua carriera, superate poi con tanto lavoro e caparbietà.

Il commento di Anna Falchi sull'addio di Salvo Sottile

Una nuova stagione de I Fatti Vostri sta per tornare su Rai2, ma accanto ad Anna Falchi non ci sarà Salvo Sottile come è avvenuto lo scorso anno, bensì Tiberio Timperi. Il conduttore, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe espresso una preferenza nel condurre la trasmissione accanto a Ingrid Muccitelli e a questo proposito, parlando anche del suo vecchio compagno d'avventura, la presentatrice che aveva già silenziato le voci di contrasti con Timperi, risponde: "No comment. A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”.

Il ritorno in Rai dopo una seconda gavetta

Il ritorno in Rai, prima in una trasmissione con Beppe Convertini e poi nel day time di Rai2 con il programma di Michele Guardì, ha sancito l'effettivo ritorno di Anna Falchi nel palinsesto tv, nonostante abbia dovuto affrontare un lungo periodo di distacco. L'allontanamento è stato conseguente al matrimonio con l'ex imprenditore Stefano Ricucci, colpito da uno scandalo finanziario, come lei stessa racconta:

Per me questo percorso è cominciato dopo il clamore del matrimonio con Stefano Ricucci, quando non mi hanno più fatto lavorare e, dal 2007 in poi, sono stata costretta a fare una seconda gavetta. Sono ripartita da zero. In quel periodo, dopo una vita passata a lottare per lavorare e guadagnare, pensavo di aver trovato un uomo che finalmente mi proteggesse. Per lui ero disposta a tutto, anche a rinunciare alla carriera

Una gavetta che, però, le ha permesso di affinare le sue competenze in fatto di conduzione e soprattutto l'ha avvicinata ancora di più al pubblico, come lei stessa ammette: