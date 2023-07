Anna Falchi sulle voci di contrasti con Timperi: “Ci conosciamo da tempo, ma è la prima volta insieme” La conduttrice, al terzo anno a I Fatti Vostri, parla di Tiberio Timperi nuovo conduttore maschile: “Ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà una sorpresa”. Ma girano voci su contrasti col conduttore.

Anna Falchi si è raccontata a Libero Quotidiano a margine di una stagione che la vedrà ancora una volta protagonista con il terzo anno di seguito alla conduzione de "I Fatti Vostri". Quest'anno, però, è cambiato il conduttore maschile: da Salvo Sottile a Tiberio Timperi. Cosa cambia? Il nuovo conduttore viene da un periodo abbastanza burrascoso a Unomattina in famiglia, dopo il caso Ippoliti e la sintonia mai sbocciata con Monica Setta. Tanto è vero che Dagospia ha scritto che Timperi avrebbe caldeggiato per l'arrivo dell'amica Ingrid Muccitelli al posto di Anna Falchi. Nulla di fatto. L'attrice sulle pagine del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti mette le cose in chiaro e lancia un assist anche a Salvo Sottile.

Le parole di Anna Falchi

Sul rapporto con Tiberio Timperi, Anna Falchi per adesso sgombra il campo dagli equivoci: "Con Tiberio ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà tutto una sorpresa. A me le novità piacciono. Mi entusiasmano e mi incuriosiscono. Per cui sono assolutamente ottimista". Anna Falchi poi lascia un pensiero per Salvo Sottile: "Poi penso sia importante che in una trasmissione come la nostra nella quale ci occupiamo anche di cronaca e attualità, resti una figura autorevole, come era anche Salvo Sottile, che proviene dal mondo del giornalismo".

L'indiscrezione su Tiberio Timperi

Proprio Dagospia nelle scorse ore aveva pubblicato un'indiscrezione, riportando Alberto Dandolo da "Oggi", circa le "manovre" che Tiberio Timperi avrebbe cercato di fare al fine di facilitare l'ingresso della collega e amica Ingrid Muccitelli al posto di Anna Falchi nella prossima stagione de "I Fatti Vostri". "Gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l'arrivo dell'amica e collega", ha scritto Dandolo per Oggi. Nulla di fatto e per adesso questa intervista getta molta acqua sul fuoco delle polemiche.