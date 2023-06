Tiberio Timperi: “Gianni Ippoliti? Per litigare bisogna essere in due e io non ho litigato” Il conduttore ha voluto chiudere il ‘caso Gianni Ippoliti’: “Per litigare bisogna essere in due. Io non ho litigato con nessuno. Non c’è molto da dire. È stato detto e scritto molto? Si può anche dire che gli asini volano”.

Tiberio Timperi continua a essere il volto televisivo più presente, anche durante questa stagione estiva continua ad andare in onda con Unomattina estate, ma ha lasciato da poco "Unomattina in famiglia": "Continuità con il lavoro dell’inverno: è la continuità che paga", ha raccontato a Visto. Poi, ha assicurato che la questione con Gianni Ippoliti è ormai chiusa: "Non ho litigato con nessuno".

Le parole di Tiberio Timperi

Tiberio Timperi, nel corso di questa intervista, ne ha approfittato anche per lanciare qualche stilettata critica a chi pensa solo ai numeri e all'audience. "Una spirale perversa", ha dichiarato il conduttore: "Credo bisognerebbe uscire dalla spirale perversa degli ascolti e guardare il gradimento. Purtroppo viviamo in una società quantitativa dove contano i follower sui social.Il gradimento conta più dei numeri. L’importante, per chi fa Tv, è lavorare bene, non destabilizzando i telespettatori e soprattutto rispettandoli". Sulla questione "Gianni Ippoliti", ecco le parole di Tiberio Timperi:

Per litigare bisogna essere in due. Io non ho litigato con nessuno. Non c’è molto da dire. È stato detto e scritto molto? Si può anche dire che gli asini volano. Ma servono sempre riscontri. Faccio parte di un circo barnum che è la televisione.

A settembre tornerà con I Fatti Vostri

Tiberio Timperi ha lasciato Unomattina in famiglia dopo 26 anni ma tornerà a settembre con I Fatti Vostri: "Ci sarà tempo per parlarne", ha spiegato. Poi ha parlato della collocazione della prima serata, che lui in passato ha dimostrato di saper fare: "La prima serata ho dimostrato di saperla fare. Ma poi sono i direttori a decidere i palinsesti. Io, al di là dell’impegno quotidiano, sono sempre a disposizione dell’azienda". Lui guarda anche molta televisione: "Molti programmi di motori: seguo i canali Discovery, in particolare Motor Trend, essendo molto appassionato. Poi Home & Garden Tv, Striscia la notizia e faccio zapping. Poi mi piacciono i programmi di Alberto Angela".