Tiberio Timperi lascia dopo 26 anni: “Per me è l’ultima edizione, passo a I Fatti Vostri” Il conduttore si congeda dal pubblico del weekend di Rai1. A partire dalla prossima stagione sarà alla guida de I Fatti Vostri: “Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”.

A cura di Andrea Parrella

Tiberio Timperi saluta il pubblico di Unomattina in Famiglia. Il conduttore ha chiuso l'ultima puntata della stagione annunciando il suo addio al contenitore che conduce praticamente da sempre, nonostante i vari cambi di titolo nel corso degli anni. Timperi è pronto in realtà a un piccolo spostamento, visto che dalla prossima stagionesarà alla conduzione de I Fatti Vostri, sempre per la regia di Michele Guardì.

Le parole di Tiberio Timperi

Giunti alla conclusione della puntata di domenica 18 giugno, il conduttore ha parlato così, affiancato da Monica Setta e Ingrid Mucitelli: "Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l'ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio dei Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta".

Il valzer di conduttori in Rai dal prossimo anno

Dopo i trambusti della scorsa settimana,la lite tra Timperi e Gianni Ippoliti, il conduttore lascia tranquillo la guida del programma alle colleghe, giustamente eccitato all'idea di un nuovo progetto. Si prevede al prossimo anno un vero e proprio valzer di conduttori. Salvo Sottile lascia I Fatti Vostri per un nuovo impegno giornalistico in Rai, Tiberio Timperi lascia Unomattina in famiglia e va ai Fatti Vostri. Al posto di Tiberio Timperi, arriverà Beppe Convertini. Sarà lui ad affiancare le due conduttrici già confermate: Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Si spera con più serenità, considerato che il clima di Unomattina in famiglia si era fatto rovente con Tiberio Timperi. Il conduttore terminerà con le ultime puntate il suo impegno stagionale a Unomattina in famiglia per poi dedicarsi alla nuova stagione televisiva, non prima di aver staccato per un po' durante le giornate di luglio e di agosto. C'è molta curiosità sulla prossima stagione.