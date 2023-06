Gianni Ippoliti contro Tiberio Timperi: “Si è infastidito quando ho citato Bonolis e Bruganelli” L’umorista torna su quanto accaduto a Mezzogiorno in famiglia, fornendo una sua interpretazoine sul battibecco con Timperi che lo ha portato ad abbandonare lo studio.

A cura di Andrea Parrella

L'evento più succulento della domenica è stato certamente quello che si è verificato a Unomattina in famiglia, il momento di gelo tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, con l'umorista che ha deciso di abbandonare la trasmissione durante il suo intervento dopo alcune espressioni di insofferenza da parte del conduttore Tiberio Timperi. Ippoliti ha prima interrogato il collega su quell'atteggiamento, per poi uscire tranquillamente dallo studio costringendo la regia a una sorta di acrobazia e a qualche secondo di silenzio.

Il commento di Gianni Ippoliti

Ippoliti aveva già commentato l'accaduto e nella serata di domenica ha aggiunto altri dettagli, nel corso di una diretta Instagram con Davide Maggio: “E’ una cosa che va avanti da anni… Stavo cercando di capire che cosa possa spingere un conduttore in diretta, mentre c’è un altro conduttore che parla, a sbuffare, a interrompere […] Io ho cercato da autore televisivo di salvare il salvabile… in seguito a una serie di atteggiamenti, tipo occhi che ruotano in alto, sbuffate".

Gianni Ippoliti ha quindi chiarito che ad aver infastidito Tiberi sia stato il passaggio su Bonolis e Bruganelli, relativo al recente annuncio della separazione da parte della coppia: “Io stavo iniziando a parlare di una coppia di ultracentenari, che sono sposati da 81 anni. Ho detto: Attenzione! Se i giornali riportano che Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati e stanno meglio di come stavano prima, magari c’è il rischio che questi due dicono ‘lasciamoci pure noi così staremo meglio’. A quel punto lì, Tiberio si è turbato“.

Le parole di Lucio Presta sulla vicenda

Interpretazione che va in contrasto con quanto era stato invece chiarito dall'agente di Timperi, Lucio Presta (per altro agente anche di Paolo Bonolis), che ha chiarito Tiberi non avesse apprezzato la scelta della rassegna stampa di Ippoliti, commentando così sui social:

Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che uno è disponibile ad accompagnare donne ad ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni Ippoliti.

Cosa è successo tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi

Ieri mattina, durante il consueto momento della rassegna stampa, Gianni Ippoliti si è irritato per gli sbuffi del conduttore Tiberio Timperi durante la sua consueta rassegna stampa a Unomattina in famiglia. Quando l'umorista gli ha chiesto il motivo, il conduttore lo ha invitato ad andare avanti. Indispettito, Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio. Oltre alle varie reazioni, come quella già citata di Lucio Presta, è intervenuto sulla vicenda anche il Codacons che ha chiesto all'Agcom e alla Commissione vigilanza Rai di intervenire nei confronti del conduttore perché "recidivo" di comportamenti scorretti: "L'atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come "Parliamo dopo, facciamo i conti dopo", sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall'Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore".