Cosa farà Salvo Sottile dopo l’addio a I Fatti Vostri Salvo Sottile dice addio a I fatti vostri. Al suo posto, alla conduzione della prossima edizione del programma di Rai2, ci sarà Tiberio Timperi.

A cura di Daniela Seclì

Sono giorni particolarmente frizzanti per i palinsesti televisivi. Dopo l'addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai e di Myrta Merlino a La7, sono arrivate altre interessanti novità. Tiberio Timperi, infatti, ha annunciato che lascerà il programma UnoMattina In Famiglia per approdare alla trasmissione I Fatti Vostri. Quale sarà il destino professionale di Salvo Sottile, attuale conduttore della trasmissione di Rai2? Arriva il retroscena di TvBlog.

Salvo Sottile in prima serata su Rai3: il retroscena

Salvo Sottile, dunque, lascerà la trasmissione I Fatti Vostri. Il giornalista era entrato nel cast del programma nel 2020, occupandosi di una rubrica di attualità. Dal 2021, invece, era passato alla conduzione al posto di Giancarlo Magalli. Ma quale sarà la prossima tappa del suo percorso professionale? A quanto pare, Salvo Sottile tornerà al suo primo amore: il giornalismo. Secondo quanto riporta TvBlog, all'orizzonte per lui ci sarebbe un programma in prima serata su Rai3, che si occupa di inchieste, commentate poi con ospiti in studio:

Sarà una trasmissione squisitamente giornalistica la cui messa in onda è prevista nel prossimo anno. Un programma in diretta da studio che ospiterà, puntata dopo puntata, una serie di inchieste giornalistiche di varia natura, i cui argomenti verrebbero poi trattati ed esaminati in diretta da studio con ospiti.

Tiberio Timperi condurrà I fatti vostri

Intanto, Tiberio Timperi ha annunciato che condurrà la prossima edizione de I Fatti Vostri. Le sue parole, pronunciate in chiusura dell'ultima puntata di UnoMattina in famiglia, sono state: