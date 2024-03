Simona Ventura e il ritorno di Music Farm in Rai: “Ne stiamo parlando” La conduttrice, ospite di BellaMa’, ha parlato di un possibile ritorno in Rai del format che aveva condotto a inizio anni Duemila: “Sarebbe bello, lo dicono tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno dei reality in Rai è qualcosa che Simona Ventura caldeggia da tempo e la cosa sembra vicina a diventare realtà. La conduttrice, che della stagione dei reality in Rai è stata regina, considerando il successo debordante delle sue edizioni dell'Isola dei Famosi, ha parlato di un possibile ritorno di Music Farm in Rai nella prossima stagione. "Ne stiamo parlando con la Rai. Bisogna ricalibrarlo ai tempi di oggi, era un programma molto costoso“, ha detto Ventura a BellaMa', programma di Rai2 in onda tutti i pomeriggi.

Il possibile ritorno di Music Farm

Ventura, pur non dando nulla per certo e riferendosi a semplici ipotesi, ha detto di questa ipotesi che "sarebbe bello, lo dicono tutti", con il conduttore Pierluigi Diaco che ha rafforzato il concetto aggiungendo: "La trovate ogni domenica mattina con Paola Perego a Citofonare Rai2, ma, secondo me, magari, non lo so, non so se con Music Farm o con un altro progetto, se tutto gira come deve girare, ve la ritroverete in prima serata in autunno-inverno!“. Ventura ha commentato ironica: "Se lo dici tu… Che ne sai?! Ci sono voci? Mah, noi non diciamo niente. Speriamo“.

Simona Ventura: "Vorrei i reality tornassero in Rai"

Una Simona Ventura che aveva parlato della questione reality in un'intervista a Fanpage.itdi qualche mese fa: "A me non dispiacerebbe se anche la Rai tornasse a farne", aveva affermato la conduttrice, per poi aggiungere: "Gli anni 2000-2010 sono stati anni d'oro per la Tv e per i reality, dato che di base c'erano i soldi per fare i programmi. La Tv poi ha iniziato a mostrare la corda dal 2011 in poi, un po' per ragioni di sostenibilità economica e anche per la volontà della Rai, dal mio punto di vista sbagliata, di rinunciare ai reality. Penso che se un'azienda si trova sul mercato deve saper valorizzare i suoi prodotti". Parlando della dimensione reality attuale e della presunta poca dignità di questi contenuti, aveva aggiunto:

Non penso sia così, dovendone nominare uno, io penso che Alfonso Signorini sappia guidare benissimo il suo Grande Fratello, è molto bravo a tenere le redini di un format che è molto più complesso da orchestrare oggi che un tempo, non solo per l'usura fisiologica dei format, ma anche per chi può partecipare. Chi voleva farlo, in un certo senso lo ha già fatto.