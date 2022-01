Scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Verissimo: “Bugiarda”, la reazione di Silvia Toffanin Tina Cipollari e Gemma Galgani sono riuscite a litigare anche a Verissimo. Silvia Toffanin, spiazzata, ha commentato la scena invocando Maria De Filippi.

A cura di Daniela Seclì

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 30 gennaio. L'opinionista di Uomini e Donne ha attaccato la dama del Trono Over sin dal principio del collegamento: "Sto bene, starei meglio se non avessi lei accanto. Lei è il nuovo sex symbol italiano. Silvia è una donna, non è un uomo, non c'è bisogno che fai la voce del sesso con lei".

Lo scontro a Verissimo

Gemma Galgani ha manifestato la sua insofferenza nei confronti di Tina Cipollari: "Mi sta rendendo questo percorso a Uomini e Donne particolarmente faticoso. I miei insuccessi sono dettati dalle sue invasioni. Dici sciocchezze". Tina Cipollari è andata su tutte le furie e ha fermato Gemma:

"Ti stoppo subito. Silvia ti chiedo una gentilezza, puoi chiuderle il microfono? Lei ama parlare sopra e io queste cose proprio non le sopporto. Ti devo far presente che oggi è stata una puntata difficilissima, perché lei – come è solita fare – mi ha accusato, dice che questi uomini si allontanano da lei per causa mia".

Gemma non ci sta: "Lei mi dipinge e mi fa passare per quello che non sono, con degli epiteti. Non parliamoci sopra, abbi un momento di cortesia verso la padrona di casa. Parla sempre male di me, dice cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere penalizzata. Chi viene a conoscermi poi non se la sente di avere tutte le sue offese. Vengo offesa pesantemente". Ma Tina l'ha accusata: "Stai dicendo bugie".

La reazione di Silvia Toffanin alle liti di Tina e Gemma

Silvia Toffanin ha rincuorato Gemma Galgani, assicurandole che non è colpa sua se gli amori vanno male. La dama del Trono Over ha spiegato di esserne convinta anche lei, infatti continua a mettere "gioia ed entusiasmo", in tutte le sue frequentazioni. Tuttavia verrebbe "mortificata" da Tina, che anche in questa occasione non ha esitato ad attaccarla:

"Si innamora ogni volta che arriva un uomo, talvolta anche due, tre volte in una settimana. Anche la chirurgia non ha avuto successo, pensava che l'avrebbe aiutata a trovare questo amore, ma forse era più apprezzata prima dagli uomini. Credo che la situazione sia peggiorata. I risultati non sono evidenti perché un conto è mettere mano su un corpo o un volto che ancora reggono, credo sia stata un'impresa per il professore. A me non piace, a prescindere dal contesto in cui ci siamo conosciute. Non mi piacerebbe anche se fosse la mia vicina di casa".

E ha aggiunto: "Agli inizi ti ho apprezzata perché eri te stessa, umile e cercavi davvero l'amore". Silvia Toffanin ha chiesto a Gemma Galgani se ritiene che esista un modo per andare d'accordo, ma la dama è apparsa sfiduciata: "Ha troppi pregiudizi nei miei confronti". Silvia Toffanin, sentendole litigare per l'ennesima volta, ha commentato: "Ma come fa Maria De Filippi a passare tutti i pomeriggi con voi due, alla sera le scoppia la testa. Mamma mia". Tina Cipollari e Gemma Galgani, infine, si sono rifiutate di scambiarsi un abbraccio come richiesto da Silvia Toffanin.