Enzo Paolo Turchi: “Ho avuto il Covid quando Carmen era al Gf Vip”, perché non ne ha mai parlato Enzo Paolo Turchi ha confessato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo di aver avuto il Covid quando la moglie Carmen Russo era al Gf Vip: “Non ho detto niente perché avevo paura che uscisse”.

A cura di Redazione Spettacolo

Mentre Carmen Russo era una concorrente del Grande Fratello Vip, da settembre a gennaio, il marito Enzo Paolo Turchi ha avuto il Covid-19. La confessione nel salotto di Verissimo: "Non ho detto niente perché avevo paura che uscisse, so com'è fatta", trovando conferma nel volto preoccupato della consorte. La coppia, molto unita nel quotidiano, ha sofferto molto la lontananza e ha colto l'occasione televisiva per mostrare la famiglia riunita, insieme alla piccola figlia Maria.

Natale e Capodanno con il Covid, Maria non ha contratto il virus

"Voglio ringraziare le mamme della scuola di Maria che mi sono state vicino quando Carmen era al Gf Vip e soprattutto quando ero isolato perché positivo al virus" ha aggiunto il coreografo, spiegando di aver passato tutte le feste di Natale in isolamento, risultando negativo al tampone solo alla befana. "Temevo per Maria, che però non si è mai positivizzata, ho cercato di non farle mancare niente, dovendo trascorrere il Natale e il Capodanno, di fatto, senza la mamma e nemmeno il papà".

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo: "Maria è la gioia della mia vita"

La piccola Maria ha assistito sorridente alle chiacchiere dei genitori con Silvia Toffanin e ha sussurrato di essere poco appassionata al ballo, di più al canto e al pianoforte. "È la gioia della mia vita, averla avuta mi ha dato il sostegno per i momenti duri e uno sguardo sul futuro" ha commentato commossa Carmen Russo, che ha avuto la bambina a 53 anni, dovendo fare i conti un'età che non le consentiva più di avere figli facilmente. La fecondazione assistita le ha permesso di diventare mamma e di aggiungere valore alla loro famiglia, che con Enzo Paolo Turchi era già ricca d'amore ma, a suo dire, non completa allo stesso modo.