video suggerito

Carmen Russo: “Non ho occhi che per Enzo Paolo, ma accetterei una cena con Salvini o Bersani” Carmen Russo ha raccontato in un’intervista a Storie di Donne al Bivio, il suo rapporto col marito Enzo Paolo Turchi, alimentato da una forte passione e intimità. La showgirl ha poi raccontato della sua maternità, arrivata quando ormai aveva perso le speranze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmen Russo è stata ospite della trasmissione di Monica Setta, Storie di Donne al bivio, in onda nel sabato pomeriggio di Rai2. La showgirl ha parlato del suo amore, ancora intatto, per suo marito Enzo Paolo Turchi, della loro intimità e anche della sua maternità, arrivata quando ormai pensava non sarebbe accaduto più.

L'intimità col marito Enzo Paolo Turchi

Nonostante le continue voci di crisi susseguitesi negli anni, quella di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è una storia d'amore intensa, sostenuta innanzitutto dalla passione, come racconta la ballerina a Monica Setta, rivelando che l'intimità tra loro è sempre stata centrale per far funzionare il rapporto, sebbene non sia più una priorità come un tempo:

Io ed Enzo abbiamo avuto un rapporto profondamente passionale. Facevamo l'amore tutti i giorni per anni. Avevo preso io l'iniziativa di sedurlo e da quel primo bacio una sera in Romagna non ci siamo più lasciati. Fino a poco tempo fa il sesso rappresentava il 100 per cento, oggi il 40.

In tanti anni, mai una tentazione, ma una fedeltà incondizionata nei confronti del suo Enzo, ma davanti alla possibilità di scegliere con chi poter trascorrere una serata, Carmen Russo risponde: "Non ho occhi che per mio marito, ma se dovessi proprio scegliere da chi accettare un invito a cena sceglierei due politici pieni di passione come Matteo Salvini e Pierluigi Bersani".

Carmen Russo e la maternità che sembrava non arrivare

Carmen Russo è diventata madre di sua figlia Maria undici anni fa. Tanti erano stati i tentativi negli anni precedenti per provare ad avere un bambino, ma nulla sembrava funzionare, fino a quando il suo desiderio non si è avverato:

Ero sconfortata, sicura che non sarei mai rimasta incinta visto che non era mai accaduto malgrado le cure e i bombardamenti ormonali. Enzo mi disse, così ti uccidi, smetti, siamo comunque felici insieme. Ma dopo l'ultima volta mi accorsi che qualcosa era cambiato. Avevo 53 anni, ero in attesa di Maria che è nata dopo una gravidanza bellissima, trascorsa danzando senza mai risparmiarmi.