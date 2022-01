Arisa esclusa da Sanremo 2022: “Sono dispiaciuta, il mio sogno è andare all’Eurovision Song Contest” Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Arisa racconta l’esclusione dal Festival di Sanremo 2022, i suoi continui cambi di look e il ritorno solo per una puntata ad Amici 21.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite della puntata di Verissimo del 15 gennaio, Arisa commenta l'esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo, che l'ha vista vincitrice nel lontano del 2009. La cantante poi si racconta: dai continui cambi di look, dettati sempre da una ragione precisa, al suo ritorno nello studio di Amici in una veste diversa da quella di coach di canto.

Arisa non parteciperà a Sanremo 2022

Quest'anno Arisa non è in gara al Festival di Sanremo, che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio con la conduzione di Amadeus, e commenta così la sua esclusione: "Mi è dispiaciuto di non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti". La contante confessa poi a Silvia Toffanin che il motivo per cui cerca di rientrare tra i Big in gara è il sogno di salire sul palco dell'Eurovision Song Contest, come hanno fatto i Maneskin dopo la vittoria dello scorso anno: "Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero. Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Arisa ha vinto il festival di Sanremo nel 2009 con Sincerità, che l'ha consacrata al grande pubblico. Ha partecipato poi nel 2012 e nel 2014 nella categoria dei Big.

Arisa al Festival di Sanremo 2009

I cambiamenti di look di Arisa

Quando si tratta di cambiare look, dal taglio di capelli al modo di vestire, Arisa sa sempre come farlo. Agli spettatori si è mostrata in mille modi diversi, dai capelli rasati, colorati, al caschetto biondo per Ballando con le Stelle 2021. Un'artista eclettica, che non ha paura di sperimentare, sia sul piano estetico che in quello artistico. Ogni suo cambiamento però è dettato da una motivazione ben precisa, come racconta a Silvia Toffanin: “Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”.

Arisa con Vito Coppola a Ballando con le Stelle 2021

Arisa ospite ad Amici 2021

Dopo aver ricoperto, per diverse edizioni, il ruolo di professoressa nella categoria canto, Arisa è tornata nella scuola di Amici 21 in veste di ospite della puntata di domenica 9 gennaio. Un ritorno in uno studio che l'ha accolta, fatta sentire a casa, e che lei commenta così: "È stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi". E non nasconde il desiderio di voler tornare nello show di Maria De Filippi: "Mi piacerebbe ritornare!".