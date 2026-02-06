Samira Lui a Striscia parla del no a Sanremo, Iacchetti: “Conti ti voleva perché canti meglio di alcuni big”

Samira Lui è stata la protagonista assoluta della puntata di Striscia la Notizia di giovedì 5 febbraio. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna è approdata dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci, portando con sé fascino, ironia e un pizzico di pepe. Tra uno stacchetto e l'altro, non sono mancate le battute taglienti di Enzo Iacchetti, che ha colto l'occasione per lanciare una stoccata diretta al Festival di Sanremo e a Carlo Conti.

Il debutto a Striscia: "Un sogno che si realizza"

L'emozione di Samira è stata evidente fin dai primi istanti. Accolta dal calore del pubblico, la showgirl ha espresso tutta la sua incredulità per l’invito ricevuto: "Per me trovarmi qui è qualcosa di incredibile. Striscia rappresenta la storia della televisione, esserci mi sembra davvero di vivere un sogno". L'ingresso in studio è stato però all'insegna della comicità: Samira è arrivata accompagnata da uno "stordito" Enzo Iacchetti. "Ma cosa ci fa lei qui con Samira?" ha ironizzato Greggio. La risposta della showgirl non si è fatta attendere: "Ha sbattuto contro lo studio della Ruota della Fortuna, l'ho trovato lì e ve l'ho riportato indietro".

Lo show canoro e la stoccata a Sanremo

Il momento clou della serata è arrivato quando Samira ha dato prova delle sue doti canore, esibendosi in una cover di "Parole, parole". Una performance che ha scatenato l'entusiasmo dei conduttori. Ezio Greggio ha commentato divertito: "Non poteva che cantare in modo eccezionale, visto che con tutte le parole che vede ogni giorno alla Ruota è ormai un'esperta". Ma è stato Enzo Iacchetti a far esplodere il caso, tirando in ballo il "no" della showgirl alla kermesse ligure: "Canti, presenti, hai praticamente tutte le ruote della fortuna dalla tua parte. Ora capisco perché Carlo Conti ti voleva a tutti i costi a Sanremo: canti molto meglio di alcuni dei concorrenti in gara. Ma Samira ha fatto una scelta diversa, ha preferito venire qui a Striscia". Una frecciata neanche troppo velata al cast di Carlo Conti, che sottolinea come la Lui abbia preferito il bancone di Canale 5 al palco dell'Ariston. Nonostante Greggio abbia scherzato sullo stato confusionale di Iacchetti ("Lo vedo ancora un po' stonato"), la provocazione è stata lanciata e ha già iniziato a far discutere sui social.