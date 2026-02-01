Gerry Scotti su Samira Lui a Verissimo: “A La Ruota Della Fortuna non volevo solo una bellezza giracaselle”

Samira Lui ospite di Verissimo oggi ha parlato della sua famiglia, dell’amore che prova per Luigi Punzo e del successo de La Ruota della Fortuna. “Gerry Scotti è una grande persona, abbiamo un rapporto di amicizia, di stima”, ha commentato dopo aver visto la sorpresa del conduttore per lei.

Samira Lui è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 1 febbraio. La showgirl, al fianco di Gerry Scotti nel game show La Ruota della Fortuna, ha parlato del successo raggiunto nell'ultimo anno grazie al programma in onda tutti i giorni nell'access prime time di Canale5. "Sto vivendo un bel periodo, mi sento amata, voluta bene. È una cosa strana", ha dichiarato a Silvia Toffanin.

"Non mi aspettavo il successo de La Ruota della Fortuna, non me ne rendo neanche conto forse. Da bambina sognavo di poter lavorare su un palcoscenico, intrattenere le persone", ha continuato. L'altra faccia della medaglia riguarda la famiglia, che raggiunge ogni volta che può liberarsi dagli impegni di lavoro. "Non riesco ad essere presente (a casa, ndr) come prima, il lavoro mi porta via tempo e non riesco più a dedicarmi alla famiglia come prima", le parole.

L'intervista di Samira Lui a Verissimo

"Sono cresciuta con i nonni perché mamma lavorava, io dovevo stare con qualcuno il pomeriggio. È stata la mia fortuna più grande avere una famiglia come loro. I miei compagni giocavano sempre ai videogiochi, ma per noi, me e i miei cugini, erano sempre una seconda scelta. Io sono felice di essere cresciuta in campagna, ho vissuto la vita con gli animali, tra le verdure", ha raccontato Samira Lui nella lunga intervista con Silvia Toffanin. Una volta cresciuta, sognava di fare l'architetto.

Mi piaceva il pensiero di poter creare una casa, arredarla. Mi sono diplomata come geometra, mi piaceva. Il primo sogno, quello del mondo dello spettacolo, iniziava a diventare concreto, lo sentivo vicino. Quando ho iniziato a lavorare un po' di più ho scelto questa strada. Ho lasciato gli studi, ma il pallino di dover tornare a studiare è rimasto. Il percorso universitario serve.

Insieme a Luigi Punzo da 8 anni, Samira Lui ha raccontato di vedere in lui l'uomo con il quale costruire una famiglia. Si parlò di matrimonio, ma "è una fake news": "Non ci sono state proposte. Credo che arriverà, io sono convinta che lui sia la persona giusta. Vorrei costruire una famiglia con lui", ha dichiarato la Lui.

La sorpresa da Gerry Scotti

Nello studio di Verissimo, Samira Lui ha assistito a un videomessaggio realizzato da Gerry Scotti. Il conduttore si è complimentato per la sua educazione, spiegando che quando fu scelta per La Ruota della Fortuna, "ho preteso che non fosse solo una bellezza giracaselle, ma anche che mettesse in difficoltà i concorrenti, facesse le sue domande". La showgirl, visibilmente commossa, ha commentato: "Gerry è una grande persona, abbiamo un rapporto di amicizia, di stima. Questa è la cosa più grande che una possa ottenere. Ci fa divertire tanto".