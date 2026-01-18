Gerry Scotti invita Samira Lui a Chi vuol essere milionario: “Non sei ancora venuta a trovarmi”, la sua reazione

Gerry Scotti ha invitato Samira Lui a Chi Vuol essere milionario, programma che va in onda la domenica dopo La Ruota della fortuna, in cui sono insieme. “Non sei ancora venuta a trovarmi”, dice il conduttore. “Volentieri, sarebbe un onore”, la risposta della showgirl.

Prima di iniziare il primo round con il campione Flavio e altre due sfidanti, Gerry Scotti ha chiacchierato con Samira Lui e ha ricordato al pubblico il suo doppio appuntamento della domenica: oltre a essere in onda con La Ruota della fortuna terrà compagnia agli spettatori con Chi vuol essere milionario in prima serata, che comincerà subito dopo. "L'appuntamento della domenica è ricco per me, abbiamo tutta un'altra storia con Chi vuol essere milionario subito dopo La ruota della fortuna", ha detto il conduttore. Poi l'invito a Samira Lui: "Non sei ancora venuta a trovarmi. Ti mettiamo tra il pubblico e ti usiamo come aiuto. Se ti va, volentieri". Scotti ha anche aggiunto scherzando: "Se faccio una versione vips, che solitamente sono i più somari, posso invitare un po' di amici"."Volentieri, sarebbe un onore", ha risposto lei.

Negli ultimi mesi Samira Lui e Gerry Scotti sono diventati sempre più uniti professionalmente e tra loro è nata una vera e propria complicità, che continua a far registrare ottimi ascolti al programma nella fascia preserale. Nel frattempo, il nome della showgirl continua a circolare come uno dei possibile per i volti femminili del Festival di Sanremo 2026 ormai alle porte. "Sei fossi in lei, sarei prudente. È una mossa azzardata", aveva però commentato Pier Silvio Berlusconi, ad Mediaset, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, esprimendo alcuni dubbi riguardo all'ipotesi di un passaggio, seppur temporaneo, in Rai.