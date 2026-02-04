Gerry Scotti a Samira Lui: “Dica che abbiamo dormito separati altrimenti ci scrivono delle robe che non ha idea”

In apertura di puntata de La Ruota della fortuna di martedì 3 febbraio, Gerry Scotti è sembrato voler prendere pubblicamente distanza dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Il conduttore ha detto a Samira Lui di aver dormito male e anche lei ha confermato la nottataccia. Lì è arrivata la puntualizzazione: “Dica che ognuno ha dormito male per i fatti suoi, altrimenti ci scrivono delle robe, lei non ne ha un’idea”.

In apertura di puntata de La Ruota della fortuna di martedì 3 febbraio, Gerry Scotti è sembrato voler prendere pubblicamente distanza dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Scesa "la socia" Samira Lui dalle scale, il conduttore le ha detto di aver dormito male e anche lei ha confermato la nottataccia. Lì è arrivata la puntualizzazione: "Dica che non c’entra, eravamo separati, ognuno ha dormito male per i fatti suoi, altrimenti ci scrivono delle robe, lei non ne ha un’idea".

"Sì, specifichiamo" ha risposto sorridente la co-conduttrice de La Ruota, a sua volta intenzionata a dare man forte al suo socio nel fortunato game show di canale 5 (qui il video). Tutto deriva dall'accusa precisa lanciata da Fabrizio Corona negli ultimi video (ora rimossi su Youtube, così come il suo profilo Instagram) e che riguarda proprio Scotti, reo, a suo dire, di aver intrattenuto relazioni con le letterine ai tempi di Passaparola. La smentita ufficiale era già arrivata tramite un'intervista al Corsera, nella quale il conduttore aveva ironizzato commentando: "Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano".

Samira Lui e Gerry Scotti in apertura di puntata

In più, Scotti aveva preso le difese delle ragazze in questione, che al tempo erano giovanissime ma oggi hanno potenzialmente famiglie e partner a casa. "Nessuno ha pensato a loro, sono state trattate come bambole di pezza", ha dichiarato, mostrando una qual certa indignazione. In suo supporto, come ieri sera ha fatto anche Samira Lui, sono accorse le Letterine di un tempo, che sui rispettivi profili social lo hanno difeso a spada tratta. Da Ludmilla Radchenko, che ha mostrato addirittura le chat private con Corona che le prometteva una nuova vita mediatica se gli avesse parlato, a Giulia Montanarini, molte di loro hanno preso distanza da quello scenario, ribadendo con forza che Gerry Scotti è sempre stato una persona perbene e niente è mai accaduto a telecamere spente.