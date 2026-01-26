Gerry Scotti costretto a limitare i commenti su Instagram: investito dalle critiche dopo le illazioni di Corona

Gerry Scotti è stato costretto a limitare i commenti sul suo profilo Instagram dopo le accuse che, a più riprese, gli sono state lanciate da Fabrizio Corona. Sul conduttore de La Ruota della Fortuna l’ex re dei paparazzi aveva dichiarato: “È coinvolto nel sistema Signorini. Si è passato tutte le letterine”.

Le accuse lanciate da Fabrizio Corona ai danni di Gerry Scotti cominciano a produrre i primi effetti. Il conduttore de La Ruota della Fortuna, storico titolo di Canale 5 riportato al successo dalla collaborazione tra il celebre volto Mediaset e Samira Lui, è stato costretto a limitare i commenti sul suo profilo Instagram per contenere l’ondata di giudizi negativi che si è riversata su di lui dal momento in cui Corona ha iniziato a fare il suo nome, accostandolo a quello che lui stesso ha definito “sistema Signorini”.

Che cosa ha detto Fabrizio Corona di Gerry Scotti

Ma che cosa ha detto Corona a proposito di Gerry Scotti? Sono gravi le accuse che il volto di Falsissimo ha rivolto al conduttore. Nel corso di una serata in discoteca, di fronte a centinaia di persone che stavano filmando — tanto che la clip con le sue parole è diventata virale sui social — Fabrizio Corona ha raccontato che Scotti sarebbe “coinvolto nel sistema Signorini” e che “le letterine se le è passate tutte”.

Con il termine letterine, Corona faceva riferimento alle soubrette, modelle e ballerine che hanno partecipato alle edizioni di Passaparola, andate in onda tra il 1999 e il 2008 su Canale 5. Numerosi i volti noti che hanno cominciato la loro carriera televisiva proprio a partire da quel programma. A interpretare il ruolo di letterina sono state, tra le altre, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Caterina Murino, Alessia Fabiani, Giulia Montanarini, Alessia Ventura, Benedetta Massola, Francesca Lodo, Michela Coppa, e molte altre.

Gli effetti dello scandalo e le accuse senza prove

Scotti è stato solo uno dei volti noti della televisione ad aver subito conseguenze da quando il conduttore di Falsissimo ha pubblicato la prima puntata del suo format YouTube dedicata a quello che lui stesso ha definito “sistema Signorini”. Corona ha fatto numerosi nomi, compresi quelli di Maria De Filippi e Samira Lui.

In nessuno di questi casi, tuttavia, le dichiarazioni sono state supportate da prove in grado di dare fondamento alle allusioni dell’ex re dei paparazzi. Nonostante l’assenza di riscontri concreti, le accuse hanno comunque generato una violenta shitstorm social che, nel caso di Scotti, lo ha costretto a correre ai ripari limitando i commenti sui suoi profili.