Antonio Ricci su Corona: “A Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo, ma per un sistema non bastano due denunce”

L’ideatore di Striscia La Notizia lancia la nuova edizione del programma e parla del caso Signorini sollevato da Corona: “Serve cautela, è ancora tutto da dimostrare”.

Antonio Ricci è tornato a parlare dopo mesi di silenzio. Il patron di Striscia La Notizia, reduce da un periodo di stop forzato per uno dei programma più longevi della televisione italiana, ha ripensato il programma storico di Canale 5 per un formato inedito, quello della prima serata, che inaugurerà giovedì 22 gennaio, con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Striscia torna il 22 gennaio in prima serata

Ricci ha presentato alla stampa il nuovo progetto, parlando tra l'altro di novità importanti tra cui una partecipazione speciale di Maria De Filippi nelle vesti inedite di inviata, aprendo anche ad altri temi che riguardano l'attualità. Tra questi, inevitabilmente, quello legato alla vicenda che vede coinvolto Alfonso Signorini, travolto dal caso sollevato da Fabrizio Corona nelle scorse settimane.

Le parole di Ricci sul caso Signorini

Secondo l'ex re dei paparazzi esisterebbe infatti un sistema legato all'ormai ex conduttore de GF Vip, in cui la vicenda raccontata dall'ex concorrente Antonio Medugno (che ha denunciato il conduttore per violenza sessuale ed estorsione) si sarebbe verificata anche con altri aspiranti concorrenti al reality di Canale 5. Proprio in merito alla definizione di sistema, Ricci ha commentato la situazione, sottolineando ai giornalisti presenti: "State parlando con un guru dell'argomento, uno che la sa lunghissima e per saperla lunga posso dire che per dimostrare il presunto sistema Signorini non bastano uno o due ragazzi, ci vogliono quelli che promette di avere Corona, ovvero 100, 50, 30". Quindi Ricci ha sottolineato che "per ora ne abbiamo viste solo due e questo fa pensare che a Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo, ma il sistema Signorini è ancora tutto da dimostrare. Per cui cautela, anche se magari domani escono tutti".

Sarà anche curioso capire se il Tg satirico di Antonio Ricci prenderà una posizione più definita sulla questione nelle prossime settimane, vista anche la delicatezza del tema che tocca, inevitabilmente, anche Mediaset, È indiscrezione delle ultime ore che a Cologno Monzese non avrebbero gradito l'approfondimento andato in onda su Rai3 a Lo stato delle cose, dove Massimo Giletti si è occupato della vicenda Signorini intervistando proprio Corona e lo stesso Medugno.