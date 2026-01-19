Antonio Ricci svela: “Volevo De Martino a Striscia, ho ancora il messaggio in cui disse di sì”

Antonio Ricci torna a puntare il dito contro Affari Tuoi e la Rai, svelando un retroscena legato al suo interessamento per Stefano De Martino alla conduzione di Striscia La Notizia prima del suo accordo con la Rai per Affari Tuoi. Nel corso della presentazione della nuova edizione di Striscia, che ripartirà in prima serata da giovedì 22 gennaio, Ricci ha parlato alla stampa della complessa annata che il programma si è messo alle spalle, segnata certamente dallo scontro con Affari Tuoi che ha portato Canale 5 ad avere grosse difficoltà di ascolti in quella fascia.

Il tentativo di portare De Martino a Striscia: "Disse ‘vengo con Herbert Ballerina'"

L'effetto sliding doors, a quanto pare, ha determinato i destini di Rai1 e Canale 5 in modo determinante, attorno al nome di Stefano De Martino. Ricci ha infatti svelato: "In linea con le mie intenzioni di rinnovamento, io avevo chiesto di avere De Martino come conduttore di Striscia a fine ottobre di due anni fa. Ho ancora il messaggio in cui mi diceva ‘vengo con Herbert Ballerina', che sarebbe stata una cosa molto forte". Le operazioni di avvicinamento erano anche partite, ma Ricci ha precisato: "Io però potevo offrire solo un mese, perché avevamo già i contratti con gli altri. ho avvertito l'azienda che avrei voluto lui, di mettersi in contatto con il suo impresario". Tuttavia la cosa è poi saltata: "È andata avanti per lungo tempo, finché arriviamo a marzo, Amadeus molla i pacchi e l'offerta della Rai diventa molto più appetibile di quella che immagino potesse essere un'offerta Mediaset con una parte di Striscia e qualche trasmissione musicale da seguire".

L'attacco di Ricci alla Rai

Antonio Ricci è quindi tornato a quanto accaduto l'anno scorso nel testa a testa con Affari Tuoi: "Per ottenere risultati con De Martino, un esordiente su una rete dormigliona come Rai1, sono partiti con una delle sue edizioni più taroccate di Affari Tuoi. Non lo dico io, lo dicono gli statistici, anche Fanpage ne ha interpellato uno. Un'edizione con vincite incredibili". Ma il patron di Striscia ha anche precisato: "La mira prioritaria non eravamo noi, ma Amadeus (passato a Nove, ndr). Loro dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva abbandonati. Quindi gli hanno tirato bastonate continue che lo hanno colpito e hanno colpito anche noi, ma anche Rai2. Sono cose documentate".

Nell'attaccare la Rai e Affari Tuoi, Ricci è tornato alle dichiarazioni di Max Giusti di qualche tempo fa, quando il conduttore aveva spiegato il meccanismo del programma: "Ci siamo trovati davanti una notizia clamorosa. Max Giusti ci diceva che il fatto della fortuna e della causalità non esisteva, perché a fine anno si doveva rientrare nei conti. Ti fanno credere che tutte le sere puoi vincere 300mila euro e invece no". E poi ha toccato un elemento su cui Mediaset batte da tempo: "Noi abbiamo tutta una documentazione su come siano andate le cose, la questione dei numeri fortunati. Soprattutto la cosa più grave è che la Rai continua a mandare in onda un programma che induce al gioco d'azzardo, la cosa più schifosa che possa esistere, una cosa che rovina la popolazione, i più deboli. Penso che ognuno di noi sia testimone di persone più o meno vicine colpite da questa cosa. Se la Rai ha un codice etico deve rispettarlo. E la politica perché non interviene? La Meloni era di un'altra idea, era contro il gioco d'azzardo. Io voglio vedere che provvedimenti prende il centrodestra contro il gioco d'azzardo".