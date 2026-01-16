Mediaset furiosa con Rai per lo spazio dato a Corona: l’ipotesi di una puntata riparatrice del programma di Giletti

Dopo il caso Signorini, scoppiato per mano di Fabrizio Corona e del suo format Falsissimo, l'atmosfera a Mediaset non è delle migliori, soprattutto perché il conduttore era uno dei nomi di punta del palinsesto di Canale 5 con il ritorno del Grande Fratello Vip. Intanto, la questione in Rai è stata ampiamente affrontata e pare che Pier Silvio Berlusconi non abbia gradito il comportamento della Tv pubblica e starebbe meditando una strategia che possa minare la Rai.

Berlusconi furioso con Rai per la copertura del caso Signorini: l'ipotesi di una puntata riparatrice di Massimo Giletti

Stando a quanto riporta Dagospia, il patron di Mediaset insieme ai suoi legali starebbe rivedendo l'intera puntata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, in cui è stato dato ampio spazio alla vicenda Signorini, ma soprattutto alle parole di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, d'altra parte, era già stato ampiamente ospitato negli spazi della tv pubblica, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, o anche ad Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo e Domenica In, inoltre anche Fiorello lo ha chiamato durante una puntata del suo show radiofonico, La Pennicanza, su Rai Radio 2. Insomma, Pier Silvio Berlusconi avrebbe avuto da ridire e starebbe meditando una strategia per minare la Rai dove fa più male, ovvero sugli ascolti. Secondo la testata diretta da Roberto D'Agostino, la settimana di Sanremo è quella incriminata, con una contro programmazione che prevede Maria De Filippi e C'è Posta per te al sabato contro la finale del Festival. Intanto, per chetare gli animi, pare che Massimo Giletti possa andare in onda con una puntata in cui ridimensiona le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona alle sue telecamere, in cui parla apertamente di Signorini e d'altro canto, nel corso della puntata, è stata ripescata l'intervista che il conduttore rilasciò nel 2018 a Francesca Fagnani, quando Belve era ancora sul Nove, dove si parlava anche del rapporto con la famiglia Berlusconi.

Cosa aveva detto Pier Silvio sulla contro programmazione

Non sarebbe la prima volta che Mediaset decida di non variare la messa in onda del sabato sera anche durante il Festival, lasciando su Canale 5 l'appuntamento con C'è Posta per Te e trattandosi di un programma registrato, non ci sarebbero difficoltà in termini di programmazione. Eppure, proprio Berlusconi nell'incontro con la stampa tenutosi lo scorso dicembre, aveva commentato l'ipotesi di una contro programmazione sottolineando, però, che posizionare lo show di Maria De Filippi contro la serata finale di Sanremo, sarebbe comunque un danno per la trasmissione: "Sprecheremmo una puntata" aveva sintetizzato. Ci sono ancora alcune settimane perché ai piani alti del Biscione si pensi a una possibile strategia.