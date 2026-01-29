Antonio Ricci: “Chiesero ritorno Striscia a ottobre se Scotti avesse fallito. Corona o Signorini? Falsi entrambi”

Antonio Ricci in un'intervista per il settimanale Sette ha parlato del successo di Striscia La Notizia, il cui non ritorno in onda "era un'ipotesi impensabile". Il tg satirico tornato in tv con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al bancone con tante novità, ha fatto un grosso salto da quotidiano in access al settimanale in prime time e secondo il suo autore soltanto "una mente perversa poteva pensare a un'abolizione" della trasmissione "se non semplicemente per fare polemica". Il cambio orario è stato voluto per lasciare Gerry Scotti e il fortunato game show La Ruota della Fortuna nell'access prime time di Canale5, e a tal proposito Ricci ha commentato: "Nessuno se l’aspettava in questi termini. Infatti ci avevano chiesto di essere pronti a subentrare a Gerry Scotti a metà ottobre se avesse fallito". Neanche la Rai si è accorta che il programma, rilanciato in tv in occasione del centenario della nascita di Mike Bongiorno, "era partito a luglio": "Quando sono partiti con Affari Tuoi si sono trovati davanti a un muro fatto e finito, invalicabile. Gerry Scotti sta andando da dio e giustamente è stato lasciato lì".

Gerry Scotti e Samira Lui

Una scelta che non ha scatenato alcun tipo di frizione tra lui e Pier Silvio Berlusconi: "Se interessa la mia trasmissione la faccio. Se non interessa va bene lo stesso", ha dichiarato Ricci che ha ammesso di non aver mai incontrato a quattr'occhi l'ad Mediaset. "Penso che sia meglio così, meglio che ci sia sempre un testimone".

"Corona o Signorini? Entrambi giocano falso"

Durante l'intervista, Antonio Ricci ha aperto anche la parentesi Corona-Signorini, al centro ora di uno scontro legale accesissimo nato dalle accuse che l'ex re dei paparazzi ha mosso contro il conduttore Mediaset nel suo formato Youtube Falsissimo. Alla domanda "Chi è più affidabile?", l'autore di Striscia La Notizia non ha saputo fare un nome. "Penso che se organizzassero una gara ne uscirebbe un evento a livello mondiale, con scommesse clamorose. La certezza che avrei è che comunque il risultato sarebbe falsato. In entrambi i casi si gioca falso", le sue parole.